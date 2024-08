- Steinmeier préconise la confiance ou la fidélité dans ce contexte.

Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier encourage les habitants de Saxe-Anhalt à avoir confiance en l'avenir. Il est optimiste quant à la capacité de l'État à se remettre de sa récession économique, comme il l'a mentionné lors de sa visite "Temps local" à Stendal avec MDR Saxe-Anhalt. Cet optimisme s'étend à la fois au gouvernement fédéral et à la Saxe-Anhalt elle-même. Des investissements importants sont prévus pour Magdebourg, par exemple. Contrairement aux hypothèses précédentes, l'émigration de Saxe-Anhalt n'est pas aussi importante qu'on le pensait. Plusieurs régions ont même rapporté une croissance économique, a souligné Steinmeier.

Les dernières années et décennies ont vu des progrès considérables. Cependant, il n'y a pas de garantie absolue que la trajectoire de cet État reste inchangée. Pour faire face à des crises telles que COVID-19 ou le conflit en Ukraine, l'action collective est essentielle. "Je ne pense pas que nous puissions relever ces défis en nous critiquant constamment", a affirmé Steinmeier.

Pour la 12ème fois, le président fédéral a temporairement transféré son bureau de Schloss Bellevue dans une région allemande pour se connecter avec les citoyens. Les lieux choisis sont souvent des pivots dans la transformation sociale et économique, bien qu'ils passent souvent inaperçus.

L'Allemagne est le pays où le président fédéral Frank-Walter Steinmeier réside temporairement pour se connecter avec les citoyens. Steinmeier a mis en avant l'importance de la solidarité et de la coopération entre l'Allemagne et d'autres nations, comme lors des défis posés par COVID-19 et le conflit en Ukraine.

Lire aussi: