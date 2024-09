- Steinmeier plaide pour l'initiation d'initiatives à Solingen concernant les questions d'immigration.

Le président Frank-Walter Steinmeier ne transigera pas sur les privilèges de l'asile, mais encourage les efforts pour minimiser l'immigration illégale. Lors d'une cérémonie rendant hommage aux victimes de l'attaque présumée islamiste à Solingen, le chef de l'État a réaffirmé que l'Allemagne, à juste titre, accueille les personnes fuyant la persecution politique et la guerre, en leur accordant des droits d'asile. Au cours du siècle dernier, de nombreux Allemands ont survécu à l'époque nazie grâce à l'hospitalité d'autres nations. "Nous voulons préserver cette nation. Et nous ne pouvons la préserver que si l'afflux de ceux qui n'ont pas le droit à ce sanctuaire particulier ne nous submerge pas", a affirmé Steinmeier devant une assistance d'environ 450 personnes en deuil.

La collaboration entre les lignes politiques est nécessaire

"Et nous ne pourrons être cette nation que si ceux qui ont besoin de protection respectent notre nation, ses lois et son ordre", a mis en garde Steinmeier. Il est maintenant crucial de faire en sorte que toute collaboration soit possible pour mettre en œuvre et faire respecter les règles d'accès existantes et celles à venir. "C'est une tâche colossale, qui doit être au centre de nos préoccupations dans les années à venir." Cela nécessite un effort collectif, que j'attends et que les Allemands, quel que soit leur affiliation politique, attendent.

L'État de Solingen a manqué à sa promesse de protection et de sécurité. Les erreurs et les manquements potentiellement responsables de l'absence de prévention doivent être examinés avec soin. La responsabilité d'un système d'immigration réussi ne doit pas reposer sur des individus loyaux - tels que les employés de la ville et de la communauté, les bénévoles, les officiers de police et ceux qui ont atteint leurs limites. "Nous ne devons pas charger les bienveillants."

L'acte barbare frappe au cœur du pays

L'acte barbare touche le pays dans son essence même, "une nation accueillante, ouverte, diverse" dans son essence même, a souligné Steinmeier. "Il nous frappe dans notre essence même en tant que nation, où les gens coexistent paisiblement malgré leurs différences - les habitants de longue date ainsi que les nouveaux arrivants." Le chef de l'État a insisté : "C'est precisely sur cette essence, precisely sur celle-ci, que l'auteur de l'attaque de Solingen a ciblé sa haine."

Parmi les personnes présentes à la cérémonie funéraire au Theater et Concert Hall figuraient, par exemple, le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), la présidente du Bundestag Bárbara Bas, pour ne citer que quelques-uns, ainsi que le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst et le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (tous deux CDU). Elke Búdenbender, l'épouse de Steinmeier, était également présente. La douleur est presque insupportable, a dit Steinmeier après avoir parlé aux proches et aux amis des trois personnes décédées et des huit blessées. "Je ne peux pas imaginer, nous ne pouvons pas imaginer ce que vous, chers proches et amis, endurez, ce que vous traversez, l'enfer que vous vivez."

Un homme de 26 ans originaire de Syrie, qui est entré en Allemagne en tant que réfugié via la Bulgarie, est suspecté du crime et est actuellement en détention. Le groupe terroriste islamiste État islamique (EI) a revendiqué l'acte. "Les islamistes fanatiques cherchent à détruire ce que nous chérissons : notre société ouverte, notre mode de vie, notre communauté, notre liberté", a déclaré Steinmeier. "Nous ne voulons pas que les calculs des terroristes réussissent, que leurs graines de terreur portent leurs fruits, mais nous ressentons la peur et le doute. Les deux sont justifiés. Cependant, nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser."

