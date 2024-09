- Steinmeier plaide pour la limitation des mouvements migratoires non réglementés

Le président Steinmeier s'en tient fermement aux droits d'asile

Le président de notre nation, Frank-Walter Steinmeier, ne fléchit pas sur les droits d'asile, mais appelle à des mesures pour freiner l'immigration clandestine. Lors d'une réunion en mémoire des victimes de l'attaque présumée d'inspiration islamiste à Solingen, Steinmeier a souligné que l'Allemagne, pour des raisons valables, accueille les personnes fuyant la persecution politique et la guerre, en leur accordant des droits d'asile. L'histoire montre que dans le passé, l'ouverture des frontières de autres nations a aidé l'Allemagne à survivre à l'époque nazie. "Nous voulons maintenir cette nature de notre pays", a déclaré Steinmeier à une assistance d'environ 450 personnes en deuil, "à condition que l'afflux de ceux qui n'ont pas droit à une telle protection ne nous submerge pas".

L'unité est nécessaire pour la mise en œuvre

"Les personnes qui cherchent refuge doivent se conformer aux lois et aux réglementations de notre pays", a exhorté Steinmeier. Il est essentiel de mettre en œuvre de manière approfondie les réglementations d'accès existantes et à venir. "C'est une tâche monumentale qui doit être prioritaire dans les années à venir", a-t-il ajouté. Cet effort national est ce que moi et le peuple allemand attendons - transcendant les frontières des partis politiques et les hiérarchies administratives.

Le chancelier Olaf Scholz a également assisté à la cérémonie funéraire, écrivant plus tard sur la plateforme X : "Le crime est profond, il suscite la colère. Apprendre de lui est notre devoir envers eux et leurs familles". Le politique du SPD a profondément pleuré les victimes de #Solingen, "avec leurs familles, avec cette ville, avec toute l'Allemagne".

Dans son éloge funèbre, Steinmeier a reconnu que l'État avait manqué à son engagement de protection et de sécurité à Solingen. Le crime et tout ce qui y a contribué doivent être investigués en profondeur. Le poids de l'immigration réussie ne doit pas reposer sur des individus dévoués - tels que les travailleurs municipaux et communautaires, les bénévoles, les officiers de police et ceux qui sont déjà à bout de forces. "Nous ne devons pas charger les cœurs généreux".

L'acte violent frappe l'Allemagne en son cœur

L'acte violent frappe le cœur même de la nation, a proclamé Steinmeier, une "nation accueillante, ouverte, diverse". L'attaque perce notre identité nationale, "où les gens de différents horizons vivent et souhaitent coexister paisiblement - ceux qui y résident depuis des générations et ceux qui nous ont récemment rejoints". Le chef d'État a insisté : "C'est exactly there, exactly there, that the perpetrator of Solingen sought to ignite his hatred".

Le principal suspect dans l'attaque est un Syrien de 26 ans qui est arrivé en Allemagne en tant que réfugié via la Bulgarie et est actuellement en détention. L'organisation terroriste Islamic State (IS) a revendiqué la responsabilité de l'acte. "Les islamistes fanatiques cherchent à détruire ce que nous chérissons : notre société ouverte, notre mode de vie, notre communauté, notre liberté", a dit Steinmeier. "Nous ne laisserons pas la stratégie des terroristes réussir, que leur idéologie répugnante porte ses fruits, mais nous ressentons la peur et l'insécurité.both emotions are warranted". Cependant, la peur ne doit pas nous paralyser.

Après la cérémonie funéraire, Steinmeier a rendu hommage sur le lieu du crime, se tenant silencieusement en mémoire des victimes et baissant la tête en signe de recueillement.

