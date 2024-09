- Steinmeier exprime que l'acte de violence de Solingen frappe la nation au plus profond de son cœur.

L'attaque présumée d'un islamiste à Solingen touche l'âme même de toute la nation, selon le président fédéral Frank-Walter Steinmeier. Le massacre, qu'il a évoqué lors d'une cérémonie commémorative pour les victimes de l'attentat tenue dans la ville la semaine dernière, atteint "un pays agréable, ouvert, divers" en son cœur. "Il frappe notre compréhension de nous-mêmes en tant que nation, où les gens de différents horizons vivent et souhaitent vivre harmonieusement - ceux qui y sont depuis des générations, ainsi que ceux qui sont arrivés plus récemment." Dans son éloge funèbre, le chef d'État a souligné : "C'est exactement ce que le coupable de Solingen visait avec sa haine, tout comme les coupables avant lui l'ont fait."

Environ 450 invités ont assisté à la cérémonie funéraire au théâtre et à la salle de concert, dont le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), la présidente du Bundestag Bärbel Bas, ainsi que le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst et le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (tous deux CDU), et la femme de Steinmeier, Elke Büdenbender. La douleur est presque insupportable, a dit le président fédéral, qui venait de parler avec les proches des trois morts et des huit blessés. "Je peux à peine imaginer, nous pouvons à peine imaginer ce que vous, chers proches et amis, endurez, ce que vous traversez, l'enfer que vous vivez."

Un homme de 26 ans originaire de Syrie, qui est arrivé en Allemagne en tant que réfugié via la Bulgarie et est actuellement en détention, est suspecté du crime. L'organisation terroriste de l'État islamique (EI) a revendiqué l'attaque. "Les partisans fanatiques de l'islam veulent détruire ce que nous chérissons : notre société ouverte, notre style de vie, notre communauté, notre liberté", a dit Steinmeier. "Nous ne voulons pas que le plan du terroriste se réalise, que ses graines de terreur germent, mais nous ressentons de la peur et de l'incertitude. Les deux raisons sont valables." Cependant, on ne doit pas laisser la peur nous immobiliser.

Le suspect recherché dans l'attaque de Solingen est un homme syrien qui réside actuellement en Allemagne. L'Allemagne, en tant que nation, est profondément bouleversée par cette attaque, avec le président fédéral, Steinmeier, exprimant sa préoccupation même après avoir parlé aux familles touchées.

Lire aussi: