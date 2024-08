- Steinmeier exhorte Solingen: à l'unité contre la haine et la brutalité

Le président Frank-Walter Steinmeier exprime son incrédulité face à l'incident de Solingen ayant entraîné des décès par coups de couteau, appelant à une action collective contre le préjugé et l'agressivité. "Le coupable doit répondre de ses actes. Nous nous unissons - contre le préjugé et l'agressivité," a déclaré le chef d'État après une conversation téléphonique avec le maire de Solingen, Tim Kurzbach, à Berlin.

"L'incident épouvantable de Solingen m'a sidéré, il a ébranlé notre nation," a déclaré Steinmeier. "Nous pleurons les défunts et souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées, que j'espère se remettre bientôt." Ses sympathies vont aux familles des victimes, et sa reconnaissance aux forces de l'ordre et aux secours.

Au cours de l'incident de coups de couteau un vendredi soir, trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées lors d'un événement municipal, selon la police. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a qualifié l'acte d'agression en raison de la cible délibérée du coupable.

