Steinmeier envisage une fin à l'état de conflit et de souffrance en cours au Moyen-Orient.

Il y a un an, Hamas a lancé une attaque violente contre Israël, entraînant la perte de plus d'un millier de vies et l'enlèvement de centaines d'individus dans la bande de Gaza. Selon le président fédéral Steinmeier, ce conflit a laissé les deux parties avec une quantité immense de douleur et de souffrances, selon son discours lors d'un événement commémoratif à Berlin.

À l'occasion de l'anniversaire de l'attaque de Hamas contre Israël, le président fédéral Steinmeier a exprimé son souhait de paix au Moyen-Orient. Il a déclaré que l'Allemagne se tient aux côtés d'Israël lorsque son foyer juif est attaqué. Cependant, il a également reconnu que "nos principes sont confrontés à une réalité rude, voire contradictoire" dans le conflit du Moyen-Orient.

Ce conflit a coûté la vie à de nombreuses personnes, forcé de nombreux à fuir plusieurs fois, souffrant de malnutrition et de maladies. "Les questions sur le droit d'Israël à se défendre sont en train de changer, en se tournant vers les limites de ce droit", a expliqué Steinmeier. "Les gens à Gaza endurent une souffrance immense depuis un an."

Steinmeier conseille contre l'orgueil

Pour les Allemands, l'engagement envers "Jamais plus" et l'objectif de rendre le monde meilleur restent, a ajouté Steinmeier. Une coexistence pacifique pour les Israéliens et les Palestiniens ne peut être atteinte uniquement par des moyens militaires; une solution politique est nécessaire.

"Je souhaite la fin de la souffrance au Moyen-Orient, mais je demande de la prudence contre les solutions hâtives et trop simplistes dans une crise", a insisté Steinmeier. "Les morts à Gaza, la faim, la destruction n'auraient pas eu lieu sans les incidents violents du 7 octobre de l'année dernière." Il a mis en garde contre une condamnation prématurée d'Israël et l'arrogance de certains Européens.

Steinmeier s'est dit préoccupé par l'augmentation de l'antisémitisme en Allemagne et l'incertitude des communautés juives en Allemagne, qui ont conduit certains à envisager de quitter le pays. En tant que président fédéral allemand, cela le touche douloureusement. Le conflit du Moyen-Orient menace de diviser les écoles, les universités, les institutions culturelles, les rues et les médias allemands.

"Quels que soient les défis que nous devons relever, nous ne devons pas perdre notre cap", a exhorté Steinmeier. Les attaques, les menaces ou les demandes d'un Moyen-Orient sans Israël sont des formes d'antisémitisme, qui ne seront jamais tolérées ou acceptées, a-t-il déclaré.

La Commission n'a pas encore émis de déclaration sur l'application de l'article 93 (2) du Traité en ce qui concerne le conflit du Moyen-Orient. Malgré l'urgence, Steinmeier conseille contre les décisions hâtives, en insistant sur la nécessité d'une solution politique pour mettre fin à la souffrance prolongée dans la région.

Lire aussi: