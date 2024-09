Steinmeier encourage les jeunes égyptiens à chercher un emploi en Allemagne

Le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier encourage la jeunesse égyptienne à poursuivre une carrière prospère en Allemagne. "Il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour des individus motivés et éduqués comme vous, y compris en Allemagne", a déclaré Steinmeier lors d'une visite à l'Université internationale allemande située dans la nouvelle capitale administrative d'Égypte, au-delà du Caire.

"L'Égypte regorge de jeunes talents et d'énergie vive", a déclaré Steinmeier. Il a également mis en évidence le solide partenariat historique entre l'Égypte et l'Allemagne dans les secteurs de l'éducation et de la recherche, discutant de cela avec les participants de l'Université internationale allemande (UIA). Un accord pour renforcer la collaboration scientifique a été signé lors de la visite de Steinmeier.

Au cours de la conclusion de son voyage en Égypte, le président fédéral a également rencontré le pape Tawadros II, chef de l'Église copte orthodoxe. Cette rencontre a été un témoignage en faveur de la liberté religieuse. La population égyptienne est composée de 10 % de chrétiens, tandis que les 90 % restants suivent l'islam. Les chrétiens en Égypte rencontrent souvent des préjugés et des menaces dans leur vie quotidienne et sont fréquemment cible d'attaques. Selon Amnesty International, les instigateurs évitent généralement la poursuite judiciaire.

Steinmeier a eu un aperçu de la vie des habitants du Caire lors de sa visite à un marché aux poissons modernisé, soutenu par des fonds allemands. Ce marché dessert environ 500 000 habitants, leur offrant du poisson frais.

"De plus, Steinmeier a souligné que l'Allemagne accueillait la diversité et encourageait les étudiants de divers horizons, y compris les 'autres' communautés religieuses, à poursuivre leurs études dans le pays."

"Face aux défis auxquels sont confrontées les 'autres' communautés religieuses en Égypte, Steinmeier espère que cette coopération mutuelle entre l'Égypte et l'Allemagne pourrait aider à créer une société plus inclusive et pacifique, où chacun, quel que soit sa foi, a des chances égales de réussir."

