Steinmeier critique le fait que le gouvernement n'ait pas tenu ses promesses concernant la sécurité.

À la suite de l'incident de Solingen, le président fédéral Steinmeier rend également le gouvernement responsable. Les éventuelles failles doivent être abordées, insiste-t-il. Pour maintenir la sécurité du pays, une position plus ferme contre l'immigration clandestine est également nécessaire.

Selon Steinmeier, le gouvernement "n'a pas tenu ses engagements en matière de protection et de sécurité" à Solingen. Il a fait ces commentaires lors d'un service commémoratif pour les victimes de l'attaque présumée d'extrémistes islamiques dans la ville de Bergisch. L'incident, les erreurs et les négligences potentielles qui ont pu contribuer à ce que l'acte ne soit pas empêché doivent être examinés de manière approfondie. L'Allemagne offre un refuge aux individus fuyant la persécution politique et la guerre, accorde l'asile. "Nous voulons continuer à être cette nation."

L'attaque atteint le cœur même de la nation. L'acte brutal frappe "une nation accueillante, ouverte, diverse" dans son cœur, a déclaré Steinmeier. "Il nous frappe dans notre perception de nous-mêmes en tant que nation, où les gens vivent paisiblement malgré leurs différences - des gens qui ont vécu ici depuis des générations tout comme ceux qui sont arrivés plus récemment." Le chef d'État a souligné dans son éloge : "C'est precisely sur ce cœur que l'auteur de l'attaque de Solingen a ciblé sa haine, tout comme les auteurs du passé."

Simultanément, Steinmeier a appelé à des actions plus strictes contre l'immigration clandestine. "Tout effort" doit être déployé à cet effet, a-t-il insisté. Le sujet de l'immigration et de son contrôle "doit être une priorité dans les années à venir." Steinmeier a souligné l'importance du droit fondamental à l'asile : "Nous sommes, pour des raisons valables, une nation qui accepte les individus cherchant protection contre la persécution politique et la guerre."

Cependant, cela ne fonctionne que "si le nombre de ceux qui arrivent sans droit à cette protection spéciale ne nous submerge pas", a-t-il déclaré. De plus, ceux qui cherchent protection "doivent respecter les lois et l'ordre de notre nation." Le président fédéral a décrit comme "inacceptable" que le suspect "ait apparemment cherché et trouvé protection ici - et ait horriblement abusé de cette protection."

Un homme de 26 ans originaire de Syrie est suspecté de l'acte. Il est entré en Allemagne en tant que réfugié via la Bulgarie et est maintenant en détention. Le groupe terroriste État islamique (EI) revendique l'acte. "Les islamistes fanatiques visent à détruire ce que nous chérissons : notre société ouverte, notre mode de vie, notre communauté, notre liberté", a déclaré Steinmeier. "Nous ne voulons pas que les calculs des terroristes réussissent, que leur terrible semence porte ses fruits, mais nous ressentons de la peur et de l'incertitude. Les deux ont leurs raisons." Cependant, nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser.

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a appelé à l'unité lors du service commémoratif. "L'attaque visait des personnes sur scène à Solingen, mais elle était dirigée contre nous tous", a déclaré le politique du SPD. "Nous resterons ouverts sur le monde", a-t-il poursuivi. "Nous célébrerons à nouveau la vie, précisément parce que les terroristes qui veulent nous enlever notre joie ne doivent jamais réussir."

Parmi les quelque 450 invités au service commémoratif dans la salle de théâtre et de concert figuraient, entre autres, le chancelier fédéral Olaf Scholz, la présidente du Bundestag Bärbel Bas, ainsi que le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst et le ministre de l'Intérieur Herbert Reul. La femme du président fédéral, Elke Büdenbender, était également parmi les invités.

