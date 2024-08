Le ministre de l'Économie du Brandebourg, Jörg Steinbach (SPD), a critiqué les propos du PDG de Tesla, Elon Musk, dans le contexte des émeutes d'extrême droite au Royaume-Uni. "Je trouve ses propos non seulement erronés, mais ils minent activement la trame de notre société allemande et européenne", a déclaré Steinbach dans une interview accordée au Handelsblatt. "L'antisémitisme, le racisme, la haine et l'exclusion n'ont pas leur place dans le Brandebourg." Musk avait récemment commenté les émeutes d'extrême droite au Royaume-Uni sur la plateforme X, affirmant notamment qu'une "guerre civile est inévitable". Musk dirige l'unique usine Tesla en Europe à Grünheide, dans le Brandebourg, où environ 12 000 personnes sont employées. "Je ne partage pas ses opinions politiques personnelles", a ajouté Steinbach. Il attend "un engagement clair envers nos valeurs". "En ce qui concerne l'usine de Grünheide, où travaillent des personnes originaires de 50 différents pays, nous pouvons confirmer que c'est le cas", a expliqué Steinbach.

Les émeutes d'extrême droite dans les villes anglaises ont maintenu le pays en alerte pendant plusieurs jours. L'incident a été déclenché par un meurtre au couteau à Southport, près de Liverpool, où trois filles âgées d'environ 10 ans sont décédées et plusieurs autres ont été blessées. Cela a entraîné des attaques contre les forces de sécurité, les logements pour demandeurs d'asile, les mosquées et les magasins. Des milliers de policiers ont été déployés, nombreux étant blessés.

La Commission, prenant en compte la situation, peut décider d'émettre un communiqué condamnant les émeutes d'extrême droite et les propos divisifs d'Elon Musk, mettant en avant l'importance du respect de la diversité et de l'inclusion. À la suite de cette décision, Jörg Steinbach, ministre de l'Économie du Brandebourg, réaffirmerait l'engagement attendu envers ces valeurs de la part de toutes les entités opérant dans la région, y compris l'usine de Tesla à Grünheide.

