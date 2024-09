Stegner justifie sa participation à un rassemblement, ayant été présent aux côtés d'un préposé à la voiture.

Ralf Stegner, l'expert en politique étrangère du SPD, se retrouve sous le feu des projecteurs en raison de son implication dans une manifestation à venir. Le 3 octobre, il marchera côte à côte avec Wagenknecht, mais il assure à tous qu'il restera fidèle à ses principes de social-démocrate lors de son discours. Cependant, l'appel à la manifestation demande un arrêt des envois d'armes à Kyiv et critique durement le gouvernement fédéral.

Ralf Stegner, député sur la plateforme X, défend sa décision de participer à une "manifestation nationale pour la paix" qui comprend également Sahra Wagenknecht, cofondatrice du parti de gauche. Il souligne qu'il ne s'alignera sur personne et exprimera ses vues en tant que social-démocrate lors de son discours. Il reconnaît qu'il y a d'autres orateurs dont les idées ne sont pas les siennes et des appels auxquels il n'adhère pas. " Tant que les haineux, les antisémites et les bigots restent à l'écart, je peux tolérer les opinions divergentes."

La manifestation du 3 octobre à Berlin a été organisée par un groupe nommé "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". Les orateurs de la manifestation finale comprennent Stegner, Wagenknecht, l'ancien politique de la CSU Peter Gauweiler et la députée du parti de gauche Gesine Lötzsch. L'appel à la manifestation demande, entre autres choses, des pourparlers de paix pour un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et à Gaza, et l'interdiction de vendre des armes à l'Ukraine, à Israël et dans le monde entier. Il condamne également le gouvernement fédéral dirigé par le SPD, qu'il accuse de renforcer ses capacités militaires plus que jamais.

Critique de la manifestation et projets de Stegner

Le député du SPD Michael Roth, président du Comité des affaires étrangères du Bundestag, met en doute la manifestation, déclarant : "C'est embarrassant que ni la Russie ni le Hamas ne soient mentionnés comme instigateurs de la guerre". Il a tweeté : "Il n'y a pas de paix sans liberté". La députée européenne du FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a exprimé ses préoccupations concernant la participation de Stegner à la manifestation, affirmant : "C'est préjudiciable à son parti et à l'administration".

Parlant à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Stegner s'est démarqué de Wagenknecht en déclarant : "Nous n'avons rien en commun". En ce qui concerne sa participation, il a déclaré : "C'est une manifestation pour la paix, et le SPD devrait faire partie du mouvement pour la paix". Il a également expliqué : "Je ne proteste pas contre mon gouvernement, je ne plaide pas pour l'arrêt de l'aide à l'Ukraine, et je ne nie pas le danger des missiles russes à Kaliningrad. Mais je plaide en faveur d'une approche qui ne soit pas uniquement basée sur la raison militaire".

