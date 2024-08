Stefanie Giesinger est folle de son nouveau petit ami.

Les oiseaux de même plumage se tiennent ensemble. Et ainsi, Stefanie Giesinger, gagnante de "Germany's next Topmodel" en 2014, sort maintenant avec un mannequin homme. C'est un vrai coup de cœur, déclare la jeune femme de 27 ans à propos de son petit ami.

Stefanie Giesinger ne tourne pas autour du pot lorsqu'il s'agit de ses sentiments pour son nouveau petit ami. Dans son podcast "G Spot", elle parle ouvertement de sa relation. Le titre de l'épisode, "Mon nouveau petit ami canon et autres questions de relation", en dit long. Mais même lorsqu'un follower lui demande de ses nouvelles, Giesinger ne peut s'empêcher de roucouler.

"En ce moment, c'est génial. Je ne sors pas avec d'autres, je suis en couple. Je suis heureuse, c'est tout. J'ai hâte de toutes les headlines, alors écrivez qu'il est ultra-canon", déclare-t-elle clairement.

Son partenaire l'a rendue nerveuse au début et "l'a excitée", explique la jeune femme de 27 ans. Elle était si nerveuse qu'elle n'arrivait même pas à boire devant lui : "J'avais peur de faire quelque chose de bizarre". Mais maintenant, elle dit qu'elle est "la personne la plus bizarre de la Terre devant son petit ami".

Son petit ami n'est pas un étranger

Giesinger ne révèle pas le nom de son nouveau petit ami, mais les followers attentifs ont peut-être déjà deviné. En juin, elle a donné un premier indice sur son compte Instagram avec une photo intime où son visage n'était pas encore visible. quelques jours plus tard, elle a reposté une photo dans son story où elle est en train de câliner un homme aux cheveux foncés.

L'homme en question est Armando Mayr. Le jeune homme de 32 ans est également mannequin et a plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Les deux ont également été repérés en train de se câliner à l'aéroport en juillet.

Giesinger a remporté la neuvième saison de "Germany's next Topmodel" en 2014 et s'est fait un nom dans l'industrie de la mode depuis. De 2014 à 2022, elle était en couple avec le YouTuber britannique Marcus Butler. Après cela, elle est reportedly sortie avec Jeremy Steeb, fils de l'ancien joueur de tennis Carl-Uwe Steeb, pendant un certain temps.

Giesinger a abordé d'autres sujets dans son podcast en dehors de sa relation, montrant ainsi son openness sur divers aspects de sa vie. Malgré les indices de ses publications sur Instagram, Giesinger a choisi de garder l'identité de son petit ami, Armando Mayr, privée, préférant se concentrer sur leurs expériences partagées plutôt que sur sa célébrité.

