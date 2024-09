Stefan Raab se transforme en une incarnation physique d'Adonis.

Avec seulement deux jours avant que Stefan Raab monte dans le ring contre Regina Halmich ce samedi, le compte à rebours est lancé pour que l'animateur soit en forme. Dans une récente vidéo promotionnelle, la transformation de Raab semble être entre les mains d'un médecin, donnant l'impression que "Dr. Lamborghini" manie le scalpel.

Le buzz autour du combat de boxe de Stefan Raab contre Regina Halmich, prévu pour samedi soir à la PSD Bank Dome de Düsseldorf et diffusé en direct sur RTL et RTL2 à 20h15, bat son plein. Dans son troisième clip Instagram publié jeudi matin, Raab continue de faire monter la pression pour l'événement.

Dans les deux premières vidéos, nous avons vu le sexagénaire dans un "costume gras" sous la surveillance de Pamela Reif. L'influenceuse fitness l'a emmené chez un soi-disant chirurgien esthétique, interprété par l'humoriste Michael "Bully" Herbig, laissant entendre que l'entraînement seul ne suffirait pas à modeler la silhouette de Raab à temps. La chirurgie esthétique, apparemment, était la seule solution.

"C'est assez difficile, mais c'est faisable", explique "Bully" dans son rôle de "Dr. Lamborghini", portant une blouse chirurgicale turquoise avant de se mettre au travail sur Raab à l'aide de pinces, de forets, de scies, de liposuccion, de compresseurs d'air et de masses. "Qu'est-ce qui doit être ajusté ?" demande un assistant. "Tout !" répond le médecin. "Et pour les cheveux ?" "On va les mettre à jour." "Le nez ?" "Il va changer." "Les dents ?" "Elles auront un relooking."

Après l'extraction de quelques "mordeurs" et peut-être une olive, le chirurgien est satisfait : "Impressionnant, n'est-ce pas ? Je vais le publier tout de suite sur Instagram." Même Pamela Reif applaudit, émerveillée : "Wow, ça a l'air incroyable."

Les résultats peuvent être vus dans la vidéo elle-même. La transformation de Raab est vraiment miraculeuse : il est maintenant un véritable Adonis. Cette nouvelle silhouette est même célébrée dans la musique de fond : "J'ai vu Stefan Raab - si séduisant", murmure une voix.

Est-ce la fin des clips Instagram de Raab avant l'événement ? Va-t-il préserver le moment de vérité - sa véritable apparence - jusqu'à la dernière minute samedi avant le combat ? Ou y aura-t-il d'autres révélations d'ici là ? Le suspense est à son comble. Une autre question reste en suspens : que signifie l'acronyme "NWSDWH" sur la casquette de Raab, qu'il a affichée pour la première fois à la fin du mois de mars ?

