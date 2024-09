Stefan Raab se réjouit de son succès lors de son premier épisode sur RTL

"Une victoire sur un million n'est pas à l'ordre du jour ici avec Stefan Raab" est le mantra pour le nouveau show de Stefan Raab sur RTL+. Stefan et la plateforme de streaming semblent tous deux savourer leurs victoires suite au lancement. Le format du show s'avère être un triomphe sans faille.

Le retour de Stefan Raab a offert à RTL+ son lancement le plus réussi à ce jour. Bien que RTL n'ait pas encore publié les chiffres exacts, les premiers indices suggèrent que le show est un franc succès.

"73% des abonnements ont été vendus à de nouveaux clients, les abonnements restants provenant de clients fidèles qui ont réabonné à RTL+ pour Raab," a déclaré RTL. "Raab fait également des vagues sur les réseaux sociaux : plus de 465 millions d'engagements sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et plus depuis l'événement de boxe de samedi," s'est réjoui le canal.

Les chiffres exacts du nombre de personnes ayant regardé le show de Raab sur RTL+ seront disponibles dans 14 jours, selon AGF Videoforschung, qui effectue l'évaluation. La mesure différée prend en compte le fait que, contrairement à la télévision linéaire, le streaming n'a pas d'heures de diffusion fixes et les shows sont souvent regardés sur une période prolongée.

"C'est - dans le meilleur sens du terme - comme s'il n'était jamais parti et a toujours fait partie de la famille RTL," a déclaré Inga Leschek, directrice de la programmation de RTL, au sujet du retour de Raab sur RTL+ avec son nouveau show. "Exactement ce à quoi je m'attendais : Raab est de retour et bat tous les records sur la plus grande plateforme de streaming nationale allemande, RTL+. Raab a une fois de plus prouvé hier qu'il est un artiste extraordinaire."

Performances de pointe dans le match de boxe

RTL+ compte actuellement environ 5,6 millions d'abonnés payants. Raab et RTL ont convenu de travailler ensemble pour les cinq prochaines années. Au cours de cette période, divers nouveaux formats seront développés avec Raab, certains d'entre eux étant également diffusés sur la programmation télévisée régulière de RTL. "Nous partageons non seulement la passion de Raab pour la victoire, mais aussi sa compréhension intransigeante de l'excellente distraction, qui manquait à l'Allemagne, et nous nous réjouissons de cinq années supplémentaires de succès records pour RTL Allemagne !" a expliqué Leschek.

Même le match de boxe de Raab contre Regina Halmich samedi dernier a livré des performances de pointe. Près de huit millions de téléspectateurs ont regardé Raab, âgé de 57 ans, se faire battre par la ancienne championne du monde. La part de marché pour RTL était de plus de 40% (14-59 ans) ou même près de 53% (14-49 ans) dans les groupes cibles publicitaires pertinents. Avec la chanson "Pa auf's Maul", Raab est immédiatement monté en tête des charts.

Après le succès du lancement de "Une victoire sur un million n'est pas à l'ordre du jour ici avec Stefan Raab", le show sera de retour sur RTL+ prochainement. Le deuxième épisode sera téléchargé le mercredi 25 septembre prochain à 20h10. Raab affrontera à nouveau le candidat Søren, qui a tant impressionné dans le premier épisode qu'il a toujours une chance de gagner 1 million d'euros.

RTL+ se réjouit du succès record du show de Stefan Raab, comme en témoignent le nombre élevé de nouveaux abonnements et l'engagement sur les réseaux sociaux. Comme l'a mentionné Inga Leschek, directrice de la programmation de RTL, le retour de Raab sur RTL+ a été un triomphe, recueillant des éloges et battant des records sur la plus grande plateforme de streaming nationale allemande.

Compte tenu du fait que RTL+ compte actuellement environ 5,6 millions d'abonnés payants et que Raab et RTL ont convenu de travailler ensemble pour les cinq prochaines années, il est clair que RTLplus continuera de bénéficier de la présence de Raab, développant de nouveaux formats avec lui pour à la fois RTL+ et la programmation télévisée régulière de RTL.

