- Statut de sécurité de deuxième niveau le plus élevé à l'installation aérienne de l'OTAN en Rhénanie du Nord-Westphalie

Alliance Internationale (OTAN) : Renforce la sécurité au niveau Charlie

Sur la base aérienne de l'OTAN située à Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le deuxième niveau d'alerte de sécurité, Charlie, a été activé. En prévision, tous les employés non essentiels ont été renvoyés chez eux. Un porte-parole de la base a confirmé cette mesure, l'attribuant à des rapports de renseignement faisant état d'un potentiel danger.

Pas de panique, disent-ils

Le niveau Charlie dans le jargon de l'OTAN indique qu'un incident s'est produit ou qu'il y a une forte probabilité d'activités terroristes contre l'alliance. Le porte-parole a clarifié : "Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ; il s'agit simplement d'une mesure préventive pour nous assurer de pouvoir continuer nos tâches vitales sans être dérangés." Les détails concernant les événements ayant déclenché l'augmentation du niveau d'alerte ont été gardés secrets.

Forces de l'ordre sur les lieux

Les forces de l'ordre étaient présentes en grand nombre sur les lieux. Les autorités ont refusé de communiquer des chiffres spécifiques, tels que le nombre d'officiers présents. Notre correspondant sur place a rapporté avoir vu des véhicules de police stationnés sur le site. L'entrée affichait clairement le niveau de sécurité Charlie.

AWACS déployé à proximité

L'OTAN déploie le système de surveillance aérienne AWACS près d'Aix-la-Chapelle, à Geilenkirchen. Cette unité, composée de 14 Boeing 707 convertis, surveille les espaces aériens pour détecter les menaces potentielles et avertir l'alliance. Cette force multinational effectue une surveillance aérienne et maritime conventionnelle et agit comme un centre de commandement volant pendant les opérations de combat aérien.

AWACS, acronyme de "Système de surveillance et de contrôle aérien", a une portée opérationnelle de 9 250 kilomètres, lui permettant de détecter et d'identifier d'autres aéronefs jusqu'à 400 kilomètres de distance. Les avions sont équipés d'une grande antenne radar en forme de cône à leur extrémité arrière.

Suspicion de sabotage une semaine plus tôt

Environ une semaine plus tôt, un sabotage était fortement suspecté dans plusieurs postes militaires allemands. Après une enquête approfondie, l'alerte a été donnée. Des investigations ont été menées sur une incident de sécurité aux installations de l'aérodrome de la force aérienne de Cologne-Wahn en raison de préoccupations quant à la contamination potentielle de l'eau potable.

Des soupçons similaires ont été élevés à Geilenkirchen. Selon des sources du secteur de la sécurité, une personne proche de l'aéroport a été brièvement détenue pour interrogatoire, mais les soupçons n'ont jamais été confirmés.

Les Forces de défense ont renforcé leur présence sur la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen en raison de l'alerte de sécurité Charlie. Le porte-parole a rassuré tout le monde en déclarant qu'il s'agit d'une mesure préventive et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car ils veulent s'assurer de pouvoir effectuer leurs tâches vitales sans être dérangés.

