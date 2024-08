- Statue en argent avec la tour Eiffel: Clément surpris aux Jeux olympiques

Sur le magnifique pont Seine, le Pont Alexandre III, Oliver Klemet a connu son plus grand succès de carrière jusqu'à présent, affichant un large sourire. Il a joyeusement salué ses coéquipiers sur les tribunes, la médaille d'argent olympique étincelant au soleil. Pour une photo avec le métal précieux autour de son cou, Klemet a souri et pris la pose avec les nombreux photographes, trouvant l'endroit parfait : la Tour Eiffel se dressant derrière lui dans le ciel parisien.

"Cela signifie beaucoup pour moi. Le lieu est vraiment magnifique, ils n'auraient pas pu choisir mieux", a déclaré le jeune homme de 22 ans au sujet du site de compétition pittoresque au cœur de la capitale française. Klemet n'est pas étranger à la natation en eau libre, mais sa médaille olympique a été une surprise.

Troisième Médaille pour l'Équipe Allemande de Natation

"Je n'arrivais pas à y croire", a déclaré Klemet au sujet du moment où il a touché le mur et où l'argent était acquis. "J'ai commencé la course en rêvant d'une médaille. Après avoir remporté le bronze aux Championnats du monde, j'ai réalisé que c'était possible." Il a donné à l'équipe allemande de natation une fin très réussie aux Jeux olympiques, leur meilleur résultat depuis 2008 à Beijing.

Seul le vainqueur de l'or Kristof Rasovszky de Hongrie était plus fort et 2,1 secondes plus rapide que Klemet. Le bronze est revenu au compatriote de Rasovszky, David Betlehem. Florian Wellbrock, qui avait remporté l'or olympique en 2021 à Tokyo, a terminé huitième cette fois.

Klemet montre une performance tactiquement excellente

Klemet a réalisé une performance tactiquement excellente dans la grande rivière parisienne, qui avait été un sujet de discussion ces dernières semaines en raison des préoccupations concernant la qualité de l'eau et la vitesse du courant. De nombreux nageurs ont eu du mal avec le courant fort, mais Klemet l'a bien géré. Le protégé de l'entraîneur national de longue distance Bernd Berkhahn est resté dans le groupe de tête dès le départ, ne nageant pas tout de suite en tête pour économiser de l'énergie pour les deux derniers tours, où il a sécurisé la deuxième place.

"Il a toujours trébuché un peu parce qu'il manquait de confiance en lui", a déclaré Berkhahn au sujet de l'évolution de Klemet. "Je lui ai fait changer d'avis. Il l'a brillamment montré aujourd'hui."

Avec la médaille et une boisson isotonique à la main, les préoccupations pour la qualité de l'eau de la rivière étaient loin. "À ma connaissance, tout le monde se porte bien pour l'instant. Quand je regarde ma médaille, je suis juste heureux d'être ici", a déclaré Klemet en souriant. despite debates, training cancellations, and a delay in the triathlon, all planned competitions took place in the Seine.

Wellbrock reste sans médaille

Le plus grand succès individuel de Klemet jusqu'à présent a été la médaille de bronze remportée aux Championnats du monde 2023 à Fukuoka, où Wellbrock a remporté l'or. Le jeune homme de 26 ans reçoit généralement le plus d'attention, mais cette fois, c'est Klemet qui est passé sous les projecteurs - à la compétition la plus importante ces trois dernières années. Pour Wellbrock, les Jeux olympiques se terminent sans médaille.

Le natif de Brême n'a pas voulu commenter, comme il l'avait fait après son élimination dans le 1500m nage libre en piscine. D'abord, il a félicité Klemet, puis il est passé rapidement à travers la zone d'interview, gardant son regard fixé devant lui. Il n'a pas non plus répondu aux questions suivantes.

"Je suis désolé pour ça, car il est vraiment en grande forme", a déclaré Berkhahn au sujet du six fois champion du monde. "Il est en fait beaucoup plus fort qu'Oliver - dans chaque séance d'entraînement, dans toutes les tâches. Il n'a tout simplement pas pu le montrer. C'est vraiment douloureux. Et ça doit l'être pour lui aussi." Le spécialiste du crawl Wellbrock n'a pas non plus réussi à se qualifier pour la finale du 800m.

Dans l'arène La Défense, Lukas Märtens a remporté l'or sur 400m nage libre, tandis qu'Isabel Gose a remporté le bronze sur 1500m. Grâce à Klemet, l'ensemble des médailles de la Fédération allemande de natation est maintenant complet. "C'était une belle fin", a résumé Berkhahn.

