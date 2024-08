- Statistiques du DLRG: trois personnes noyées dans le Saarland

En Sarre, trois personnes ont péri par noyade au cours des sept premiers mois de cette année. C'est deux de moins qu'à la même période l'an dernier, selon une statistique de l'Association allemande de sauvetage (DLRG). Parmi les victimes figure une femme de 67 ans qui a péri lors de la crue de mai pendant une mission de sauvetage et est décédée plus tard à l'hôpital, a déclaré un porte-parole. Par ailleurs, un homme est décédé en avril et un autre en juin.

Dans tout le pays, au moins 253 personnes ont péri par noyade au cours des sept premiers mois - beaucoup plus qu'à la même période l'an dernier, où il y avait 35 décès en moins selon les chiffres de la DLRG. "Si l'été avait été plus constant, encore plus de vies auraient probablement été perdues", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt. Notamment, pour la troisième année consécutive, plus de personnes sont décédées dans les rivières à l'échelle nationale.

La DLRG recommande régulièrement de nager uniquement dans des zones de baignade surveillées. Ils conseillent également aux amateurs de sports aquatiques, tels que les paddle-boarders, de porter un gilet de sauvetage. Il offre de la flottabilité pendant la nage et assure que le sportif reste à la surface de l'eau. De plus, les personnes qui se noient ne sont pas toujours remarquées : "Le noyage classique est silencieux", disent les sauveteurs. Par conséquent, il ne faut jamais nager seul dans les lacs et les rivières.

La DLRG se considère comme la plus grande organisation de sauvetage aquatique bénévole du monde, avec environ 580 000 membres. Son parrain est le président fédéral Frank-Walter Steinmeier.

Selon les définitions de la DLRG, la noyade est l'immersion dans ou sous l'eau, entraînant une privation d'oxygène potentiellement mortelle. Cela peut se produire à l'état conscient ou inconscient, par exemple après une chute ou une plongée tête la première dans un obstacle sous-marin.

