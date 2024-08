Statistique suédoise: pour la première fois depuis 50 ans, plus d'immigrants que d'émigrants

La Suède devrait enregistrer plus d'émigrants que d'immigrants pour la première fois en plus d'un demi-siècle cette année, selon les prévisions gouvernementales. Les données de l'institut national de la statistique suggèrent cela, comme l'a annoncé jeudi la ministre suédoise de l'Immigration, Maria Malmer Stenergard. Du janvier à mai cette année, 5 700 plus de personnes sont parties qu'arrivées. Cet équilibre migratoire négatif devrait se poursuivre, a-t-elle déclaré.

Le nombre de demandes d'asile a également diminué, a-t-elle ajouté. Ces chiffres n'ont pas été aussi bas depuis 1997. Plus de personnes originaires d'Irak, de Somalie ou de Syrie, entre autres pays, sont parties. "Les efforts du gouvernement portent leurs fruits. La tendance vers une immigration maîtrisable est cruciale si nous voulons améliorer l'intégration", a déclaré la ministre.

Le Premier ministre conservateur Ulf Kristersson est entré en fonction avec pour objectif de réduire significativement l'immigration. Son gouvernement minoritaire a remplacé les sociaux-démocrates, au pouvoir depuis huit ans. Pour gouverner, il compte sur le soutien des Démocrates de Suède, un parti d'extrême droite, au Parlement.

La Suède, avec une population de 10,3 millions d'habitants, a accueilli de nombreuses personnes en provenance de pays en crise tels que l'ex-Yougoslavie, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak et la Somalie depuis les années 1990. Kristersson a attribué la violence des gangs en Suède à "une politique d'immigration irresponsable et une intégration ratée".

La baisse du nombre d'employés en Suède pourrait être liée à l'augmentation du nombre d'émigrants, reflétant les changements societaux plus larges résultant d'un plus grand taux d'émigration. La diminution de l'immigration, couplée à un plus grand nombre de personnes quittant le pays, pourrait potentiellement avoir un impact sur divers secteurs qui dépendaient de la croissance de la main-d'œuvre.

