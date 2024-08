Starbucks redonne vie à Pumpkin Spice Latte avant son horaire habituel

À partir de ce jeudi, la boisson automnale préférée fait son retour sur les menus américains, deux jours avant sa sortie en 2023. Cette arrivée annonce le lancement du menu automnal complet de Starbucks, composé de boissons et de friandises aux saveurs de citrouille et de pomme.

Appelé affectueusement PSL par ses fans, cette boisson favorite a continué à être un succès, s'imposant comme un incontournable de l'automne qui donne un coup de pouce significatif aux ventes de Starbucks pendant cette période. Selon les révélations de l'entreprise mercredi dernier, environ 10 % des ventes totales de Starbucks proviennent de ses offres saisonnières.

En 2022, Starbucks a célébré l'anniversaire de l'entrée de la boisson sur le marché. Depuis son lancement, le PSL a développé sa propre culture, devenant un symbole de l'automne à la fois aimé et moqué. Il a ouvert la voie à une gamme de produits à la citrouille épicée, des articles de maison comme la litière aux produits laitiers tels que le yaourt, et même de la bière. Le PSL a même inspiré la concurrence à sortir ses propres boissons et plats infusés à la citrouille avant Starbucks.

Starbucks attribue le succès du PSL à sa familiarité. "C'est quelque chose sur quoi on peut compter", a déclaré Thomas Prather, vice-président du marketing chez Starbucks, à CNN. "Quand le PSL revient, il sert de rappel que les choses sont comme elles devraient être, offrant un sentiment de normalité, de prévisibilité et de confort."

Le PSL pourrait également donner un coup de pouce nécessaire à la chaîne : Starbucks se débat avec des ventes en baisse et une transition de gestion soudaine. La semaine dernière, Starbucks a nommé Brian Niccol, PDG de Chipotle et stratège résolu, comme son nouveau président-directeur général, qui entrera en fonction le mois prochain.

