Starbucks fournit à son nouveau PDG, Brian Niccol, un avion personnel pour ses déplacements entre sa résidence en Californie et son lieu de travail à Seattle.

La situation a été révélée la semaine dernière dans l'accord de travail de Niccol, qui lui accorde un "petit bureau à domicile" à Newport Beach, en Californie, et lui permet d'éviter de déménager définitivement au siège de Starbucks à Seattle, à plus de 1 600 kilomètres de là. Starbucks met un avion d'affaires à sa disposition pour ses déplacements.

Un représentant de Starbucks a déclaré à CNN : "Brian Niccol a démontré un leadership remarquable dans notre secteur, générant des gains financiers importants sur une longue période. Nous avons confiance en son expertise et en sa capacité à diriger notre entreprise mondiale, en garantissant une valeur durable pour nos employés, nos clients et nos actionnaires."

Le privilège de jet privé de Niccol a suscité des discussions sur les conséquences environnementales de tels vols, alors que Starbucks vient de présenter de nouveaux gobelets écologiques et a abandonné les pailles en plastique.

Le voyage en jet, que ce soit en avion de ligne ou en petit avion privé, génère environ 800 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, soit plus de 2 % des émissions énergétiques mondiales, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Vendredi, Greenpeace a partagé sur les réseaux sociaux que cette situation était "inacceptable" et a publié un lien vers une pétition contre les jets privés. Greenpeace a refusé de faire d'autres commentaires lorsque CNN a essayé de le contacter.

Bien que les jets privés consomment moins de carburant que les avions de ligne, ils sont estimés à brûler 10 fois plus par mile parcouru par passager en raison de leur capacité limitée, selon une étude de l'Institut pour les études de politique.

Niccol est censé voyager fréquemment, visitant les magasins et le personnel car il dirige une opération mondiale avec 39 000 magasins et 450 000 employés.

Starbucks a annoncé en 2023 que ses employés devaient travailler au bureau trois jours par semaine. Les employés vivant près du siège de l'entreprise doivent être présents les mardis, mercredis et un autre jour convenu avec les gestionnaires.

Niccol gagne un salaire de base de 1,6 million de dollars et a reçu une prime de signature de 10 millions de dollars. Son revenu variera également en fonction des résultats annuels de l'entreprise, selon les divulgations financières de Starbucks.

Starbucks a annoncé plus tôt ce mois-ci que Niccol remplacerait Laxman Narasimhan, dont le mandat de PDG a duré moins de deux ans. Niccol est chargé de relancer Starbucks et de reproduire le succès qu'il a obtenu chez la chaîne de restauration mexicaine Chipotle ces six dernières années.

