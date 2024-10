Star Geschke, vétéran, commémore une reconnaissance unique lors de son voyage d'adieu

Le coureur professionnel allemand de Cofidis, Simon Geschke, âgé de 38 ans, a mis fin à sa carrière de manière triomphale lors du Münsterland Giro. Sa dernière compétition s'est déroulée sous les acclamations des fans qui bordaient le parcours. Geschke a reçu une standing ovation du public et de nombreuses tapes dans le dos de la part de ses concurrents après avoir terminé la course de 202 kilomètres entre Haltern am See et Münster.

Avant la course à Haltern, Geschke a été honoré de manière spéciale, l'ensemble du peloton formant une haie d'honneur pour lui. Un exploit marquant de la carrière de Geschke a été sa victoire lors de l'étape de montagne à Pra Loup lors du Tour de France 2015. Le sprint a finalement été remporté par le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), suivi de Jordi Meeus (Red Bull Bora-hansgrohe) et Milan Fretin (Cofidis). Max Walscheid de Neuwied (Jayco AlUla) a réalisé le meilleur résultat pour les coureurs allemands, terminant cinquième.

Le retrait de Geschke laisse un vide considérable dans le cyclisme allemand. Le Berlinois avait une carrière réussie de 16 ans, participant à 21 grands tours et démarrant dans 28 monuments. Il a représenté l'Allemagne au Tour de France 12 fois, et sa victoire d'étape en 2015 reste son plus grand fait d'armes. En 2022, il a porté le maillot à pois du meilleur grimpeur pendant neuf étapes. Cette année, sa performance a été particulièrement impressionnante au Giro d'Italia, où il a terminé 14e au classement général.

Projets post-retraite

Geschke a considéré son adieu au Münsterland Giro comme "quelque chose d'inévitablement spécial", et pour cause - la nature de la course permet de se détendre et de trouver une fin satisfaisante dans son pays natal. Il a joué un rôle important dans la promotion du cyclisme allemand à la fois localement et à l'étranger.

"J'ai eu la chance d'être un cycliste professionnel pendant si longtemps", a commenté Geschke, qui a récemment représenté l'Allemagne aux championnats du monde à Zurich pour la dernière fois. À l'avenir, il prévoit de se concentrer sur sa vie privée, sa partenaire attendant un enfant en novembre. Geschke est impatient de mettre l'accent sur les questions familiales et a déclaré : "Je veux prendre un mois de repos". Il a également exprimé son désir de continuer à jouer un rôle dans le cyclisme à l'avenir.

During his post-race speech, Geschke expressed his gratitude for the support he had received throughout his career. Although retiring from professional sports, he remains passionate about promoting sports, particularly cycling.

Geschke's retirement from cycling has sparked interest in various sports among children in his hometown, inspiring a new generation of aspiring athletes.

