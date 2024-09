Stamer et Maloney ont pour objectif de discuter du déploiement d'armes à longue portée par l'Ukraine sur le territoire russe.

Le Premier ministre britannique Starmer et l'Italienne Meloni discuteront lundi d'une proposition permettant à l'Ukraine d'utiliser des missiles britanniques sur le territoire russe Selon des sources proches du dossier rapportées par Bloomberg, le Premier ministre britannique Keir Starmer et la Première ministre italienne Giorgia Meloni discuteront lundi d'une proposition qui permettrait à l'Ukraine d'utiliser des missiles britanniques Storm Shadow à longue portée sur le territoire russe. Le voyage de Starmer à Rome suit sa rencontre avec le président américain Joe Biden à Washington. Jusqu'à présent, Biden s'est abstenu de soutenir une telle mesure en raison de ses préoccupations quant à l'intensification du conflit. Dans les jours à venir, les officiels britanniques doivent entamer des discussions avec leurs homologues français et allemands concernant ce plan.

17:54 Mise à jour : Plus de blessés dans l'attaque russe contre un immeuble résidentiel de Kharkiv Un bombardement russe sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a apparemment blessé de nombreux civils. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a partagé cette information via son canal Telegram, rapportant que une tour d'habitation avait été endommagée. Le nombre de blessés s'élève désormais à 35, dont plusieurs enfants. Précédemment, 28 personnes avaient été blessées (voir l'entrée à 15:25). Les services d'urgence sont toujours sur les lieux, travaillant à éteindre l'incendie et à rechercher d'autres victimes après l'impact de la bombe entre les ninth et twelfth étages.

Avant l Offensive ordonnée par Poutine, Kharkiv a subi des attaques continues Avant que le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, n'ordonne l'attaque, Kharkiv, avec plus d'un million d'habitants, était la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Au début du conflit, Moscou a tenté de s'emparer de la ville, située à environ 30 kilomètres de la frontière, mais a échoué. Depuis, Kharkiv est l'une des villes les plus bombardées en Ukraine, subissant des attaques d'artillerie et de roquettes, ainsi que des bombes guidées larguées depuis des avions encore en vol sur le territoire russe.

16:56 L'Aviation ukrainienne détruit un casernement russe dans l'attaque de Kursk Les forces ukrainiennes affirment avoir détruit un bâtiment de caserne utilisé par les troupes russes dans la région russe de Kursk, selon le récit officiel. Cette affirmation a été étayée par une vidéo publiée par le groupe de Kherson, proche des autorités militaires de Kyiv, prétendument capturée à l'aide d'un drone. L'emplacement précis du bâtiment n'a pas été révélé, et il n'y a pas encore de rapports de victimes immediate. On pense que cette action est une réponse à l'attaque russe contre une école militaire à Poltava. "Donnez-nous plus de conscrits et de parachutistes, et nous nous occuperons de vous," a déclaré l'armée ukrainienne. La réponse du côté russe n'a pas encore été donnée. La vérification du compte rendu du côté ukrainien est actuellement impossible. Dans une précédente attaque russe sur un bâtiment à Poltava, qui abritait une école de communication, 53 personnes ont perdu la vie et 298 autres ont été blessées. L'armée ukrainienne a lancé une offensive contre Kursk en août, prenant reportedly le contrôle d'environ 1 300 kilomètres carrés de territoire russe jusqu'à présent.

16:08 Le Secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy qualifie les menaces de Poutine de "fanfaronnade" Dans le contexte des discussions sur l'assouplissement des restrictions pour l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles russes, le Secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy considère les menaces de Poutine comme des menaces en l'air. "Il y a beaucoup de bruit. C'est son style. Il menace avec des tanks, il menace avec des missiles, il menace avec des armes nucléaires," déclare Lammy à la BBC. Les menaces du président russe ne doivent pas nous dissuader de notre voie, déclare Lammy, qualifiant Poutine de "fasciste impérialiste." Lorsqu'on lui demande si Poutine ment lorsqu'il menace de guerre nucléaire, Lammy répond: "Ce que fait Poutine, c'est qu'il se trompe. C'est du grandiloquence."

15:25 Au moins 28 blessés à Kharkiv suite à une attaque de missile guidé Au moins 28 personnes, dont trois enfants, ont été blessées à Kharkiv, ville du nord-est de l'Ukraine, suite à une attaque de missile guidé. "L'impact a provoqué un incendie dans une tour d'habitation," explique Oleh Syniehubov, gouverneur de Kharkiv, sur Telegram. Des dommages ont également été infligés à l'infrastructure de la ville (voir également les entrées à 09:46 et 07:03).

14:55 Moscou réagit aux sanctions américaines contre la chaîne de télévision d'État russe RT Moscou condamne fermement les sanctions américaines contre la chaîne de télévision d'État russe RT et prévient de mesures de rétorsion. "Les actions de l'administration américaine ne resteront pas sans réponse," déclare Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, selon le site officiel du ministère. Les analystes interprètent cette déclaration comme un avertissement pour les journalistes américains encore en activité en Russie. En mars 2023, la Russie a arrêté le journaliste américain Evan Gershkovich, l'accusant d'espionnage. Le journaliste, représentant le prestigieux "Wall Street Journal," a été détenu en custody pendant 16 mois avant d'être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Tanto Gershkovich que le journal ont constamment nié les accusations. Zakharova accuse les États-Unis de censure et d'attaque contre la liberté de la presse. Elle affirme que les États-Unis ont lancé "une nouvelle vague de restrictions contre les médias et les journalistes russes" avec leurs actions contre RT. Le gouvernement américain avait précédemment formulé de graves allégations contre RT, l'accusant de s'immiscer dans les affaires des nations étrangères.

14:28 Le président iranien se rend en Russie pour le sommet du BRICSL'Iran renforce ses liens avec la Russie et participera au sommet du BRICS. Le président Hassan Rouhani se rendra à Kazan, sur la Volga, selon l'ambassadeur d'Iran à Moscou, rapporté par les médias russes. L'ambassadeur Ali-Asghar Soltanieh a également annoncé une rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine lors du sommet des 22 au 24 octobre. Un accord de coopération complète est à l'ordre du jour. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken accuse la République islamique de fournir des missiles à la Russie pour son utilisation en Ukraine. Téhéran nie cette allégation.

13:55 Le nouveau ministre des Affaires étrangères ukrainien met en garde : ne faites pas confiance aux menaces de PoutineLe ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, conseille aux alliés de l'Ukraine de ne pas céder aux menaces du président russe Vladimir Poutine. Il déclare que Poutine cherche à réduire le soutien à l'Ukraine. "Au lieu de cela, les alliés devraient l'amplifier", déclare Kuleba sur son Twitter. Il mentionne que Poutine a menacé à plusieurs reprises de graves conséquences, mais n'a jamais mis ses menaces à exécution. Cela s'est notamment vu lorsque l'Ouest a commencé à fournir des armes à l'Ukraine, lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, et lorsque l'Ukraine a reçu ses premiers avions de combat F-16, poursuit le ministre des Affaires étrangères. "Face à la force, Poutine bat en retraite et trouve des moyens de justifier cela auprès de son peuple."

13:30 La position allemande sur les missiles Taurus fait l'objet de critiquesLe débat sur la livraison de missiles de croisière allemands Taurus à l'Ukraine s'intensifie, mais le chancelier Olaf Scholz a clairement indiqué qu'il ne donnerait pas son feu vert à ces armes. Cette décision n'a pas été bien accueillie en Ukraine, selon les informations de la correspondante de ntv Kavita Sharma.

13:03 Un couple tué dans une attaque de roquettes à Odessa, selon les rapports ukrainiensAu moins deux personnes, un couple, ont été tuées dans une attaque de roquettes russes sur les banlieues de la ville d'Odessa, selon les rapports ukrainiens. Les décès ont eu lieu samedi soir, selon le gouverneur de la région. Une autre personne a été blessée. Les premières conclusions suggèrent que des munitions à cluster interdites ont été utilisées. L'armée de l'air ukrainienne rapporte que deux roquettes ont touché les banlieues.

12:28 L'armée ukrainienne affirme avoir détruit un ponton et un centre de commandementL'armée ukrainienne affirme avoir détruit un ponton construit par les Russes. Le quartier général de l'armée ne précise pas où se trouvait ce ponton. Au total, ils affirment avoir touché six zones de concentration ennemi à partir de l'air ou avec de l'artillerie la veille. Avec le ponton, un système d'artillerie a également été détruit. Un autre coup a été porté sur un centre de commandement et de contrôle.

11:58 Les femmes ukrainiennes s'engagent pour déminer les terrainsLe conflit en Ukraine a entraîné une pénurie de main-d'œuvre, en particulier dans les emplois traditionnellement masculins. En conséquence, les femmes sont de plus en plus recherchées et nombreuses sont celles qui se reconvertissent. Le reportage étranger de ntv rencontre certaines de ces femmes dans le sud-est de l'Ukraine et près de Kyiv.

11:25 Ischinger suggère d'assouplir les restrictions sur les armes pour l'UkraineWolfgang Ischinger, ancien président de la Conférence de sécurité de Munich, propose d'assouplir les restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine des armes occidentales. "Ce serait plus clair et plus facile pour tout le monde si nous disions simplement : nous engageons l'Ukraine à utiliser les systèmes d'armes que nous fournissons exclusivement dans le cadre permis par le droit international", déclare Ischinger au "Süddeutsche Zeitung". Cela signifie que les hôpitaux, par exemple, ne pourraient pas être ciblés - quelque chose que les Russes font en continu. Les cibles militaires telles que les aéroports ou les bases de lancement pourraient être attaquées, y compris sur le territoire russe, pour empêcher les attaques avec des bombes glissantes.

10:53 Augmentation des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie après l'offensive de Kursk

Les analystes suggèrent que l'augmentation récente des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie pourrait être liée à l'offensive de l'Ukraine dans la région de Kursk, qui a commencé le 6 août. Depuis lors, il y a eu trois actions ayant abouti à un total de 267 prisonniers échangés de part et d'autre, selon une analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). En comparaison, seuls trois échanges de prisonniers ont eu lieu entre le 1er janvier et le 6 août, impliquant environ 400 Ukrainiens et 400 Russes. Les officiels ukrainiens ont rapporté que l'incursion dans la région de Kursk a renforcé le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les échanges de prisonniers avec la Russie, après que le Kremlin ait constamment rejeté les tentatives ukrainiennes de négocier un échange.

10:16 Les troupes russes progressent gradually sur le front estLes troupes russes continuent de progresser sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, faisant de lents progrès aux alentours de Wuhledar et au sud-est du centre logistique de Pokrovsk, selon le ministère britannique de la Défense. Cependant, les Russes n'ont pas fait de progrès significatifs vers Pokrovsk lui-même au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine signale des attaques de drones et de missilesL'armée de l'air ukrainienne signale que la Russie a attaqué avec 14 drones pendant la nuit, dont 10 ont été abattus par la défense aérienne. En outre, un missile guidé a été intercepté. Il est également rapporté que la Russie a tiré deux missiles balistiques, mais il n'y a pas d'informations sur leur sort ou sur les pertes ou les dommages éventuels résultant des attaques. Les autorités de la région de Kharkiv ont rapporté des incendies dus au bombardement russe et des dommages à plusieurs bâtiments dans la ville de Kharkiv.

09:10 Les risques potentiels des systèmes de paiement par reconnaissance faciale dans plus de métros russes, selon un militant des droits de l'homme

08:02 Moscou : 29 drones abattus sur le territoire russe

Les unités de défense aérienne russes ont intercepté 29 drones au cours de la nuit, selon le ministère de la Défense russe. La plupart de ces drones ont été lancés depuis l'Ukraine et ont été abattus principalement dans la région de Briansk, qui partage une frontière avec l'Ukraine.

07:31 Stegner se justifie pour sa participation à une manifestation anti-arme

Le responsable de la politique étrangère du SPD, Ralf Stegner, a défendu sa participation prévue à une manifestation où la cofondatrice du SPD, Sahra Wagenknecht, doit également prendre la parole. Il a clarifié qu'il ne monterait sur scène avec personne d'autre mais exprimerait ses vues en tant que social-démocrate dans son discours. Il a reconnu ne pas être d'accord avec toutes les vues exprimées par les autres orateurs, mais tolérerait la diversité, à condition que les fascistes, les antisémites et les racistes soient exclus. La "manifestation pour la paix nationale" du 3 octobre à Berlin a été organisée par une initiative appelée "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". Cette initiative réclame des négociations pour la cessation immédiate des conflits en Ukraine et à Gaza, l'interdiction de livraisons d'armes à l'Ukraine, à Israël ou à tout autre pays, et la critique de la politique de l Regierung fédérale dirigée par le SPD en matière d'armement. Le porte-parole de la politique étrangère du SPD, Michael Roth, a exprimé son désaccord avec la manifestation, en déclarant que la Russie et le Hamas n'étaient pas désignés comme des agresseurs, tandis que la députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a critiqué la participation de Stegner à l'événement, en affirmant qu'elle était préjudiciable à son parti et au gouvernement.

07:03 Kharkiv sous le feu à nouveau

Les autorités ukrainiennes ont rapporté une autre attaque de Kharkiv par les forces militaires russes au cours de la nuit. Un bâtiment sur le campus d'un hôpital a été endommagé, et un incendie s'est déclaré dans un établissement d'enseignement après avoir été touché par un lance-roquettes. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Kharkiv est l'une des villes les plus souvent bombardées, située à seulement environ 30 kilomètres de la Russie.

06:29 Le nombre de soldats russes à Kursk a probablement augmenté depuis l'offensive

L'offensive ukrainienne semble attirer plus de personnel du côté russe, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Cette offensive a obligé la direction militaire russe à déployer des unités d'Ukraine dans la région de Kursk et à envoyer de nouvelles troupes formées de Russie à Kursk au lieu du front en Ukraine. Au début de l'offensive en début août, il y avait 11 000 soldats russes stationnés dans la région de Kursk, avec des estimations actuelles allant de 30 000 à 45 000 soldats.

05:11 Conseiller de Zelensky : l'Ukraine commence la production de obus d'artillerie de 155 mm

L'Ukraine a commencé à fabriquer des obus d'artillerie de 155 mm, selon un officiel ukrainien et le "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, l'ancien ministre de l'Industrie stratégique et actuel conseiller externe du président Volodymyr Zelensky, a déclaré que la production de matériel de défense en Ukraine avait doublé sous sa direction et triplerait d'ici la fin de l'année.

03:04 Conseiller de Biden : Biden se concentrera sur l'Ukraine pendant le reste de son mandat

Le président américain Joe Biden entend utiliser le reste de son mandat pour aider l'Ukraine à obtenir la meilleure position possible dans son conflit avec la Russie, selon un conseiller clé. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a exprimé cela lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv.

01:43 Rapport : d'anciens politiques britanniques appellent l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée sur le territoire russe

Cinq anciens ministres de la Défense britanniques des Conservateurs et l'ancien Premier ministre Boris Johnson ont reportedly exhorté le leader du Labour Keir Starmer à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée sur le territoire russe, même sans le soutien des États-Unis, selon le Sunday Times. Ils ont mis en garde contre tout nouveau délai qui ne pourrait qu'encourager le président Poutine.

00:52 Ukraine : la Corée du Nord représente la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie

Selon le chef des services de renseignement ukrainiens Kyrylo Budanov, la Corée du Nord représente la plus grande menace pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie. S'exprimant lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Budanov a déclaré : "La Corée du Nord est notre plus grande préoccupation parmi ces alliés russes." L'aide militaire de la Corée du Nord à la Russie, notamment de importantes quantités de munitions, a un impact significatif sur l'intensité des conflits, a déclaré Budanov en réponse à une question sur le soutien des alliés de la Russie comme l'Iran et la Chine. Après des pourparlers avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, le leader nord-coréen Kim Jong Un a annoncé son intention de renforcer les liens avec la Russie. Kyiv surveille les envois d'armes de Pyongyang à Moscou et observe leur impact sur le champ de bataille. "Il y a une relation directe. Ils livrent des fournitures d'artillerie massives, ce qui est préoccupant", a souligné Budanov.

23:21 Russie pourrait faire face à des problèmes de personnel d'ici mi-2025Selon l'Ukraine, la Russie pourrait rencontrer des pénuries de personnel d'ici mi-2025. D'ici l'été 2025, le gouvernement de Moscou se retrouvera dans une situation délicate, affirme le chef du renseignement ukrainien Kyrylo Budanov lors d'une conférence à Kyiv - "soit déclarer la conscription, soit réduire d'une manière ou d'une autre l'intensité des hostilités". Cela pourrait être crucial pour la Russie. Aucun annonce du gouvernement de Moscou n'a été faite pour l'instant.

22:20 Scholz : l'attaque russe contre l'Ukraine est 'd'une stupidité totale'Le chancelier allemand Olaf Scholz a tancé le président russe Vladimir Poutine pour avoir mis en danger l'avenir de la Russie avec l'attaque contre l'Ukraine. "La guerre est d'une stupidité totale, même du point de vue de la Russie", a-t-il déclaré lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du SPD du Parlement allemand à Prenzlau, Brandenburg. Pour son impérialisme naissant, Poutine envoie des centaines de milliers de soldats russes à l'hôpital et à la mort, et endommage les relations économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. "Et l'Ukraine aura une armée plus puissante qu'auparavant", a ajouté Scholz. L'Allemagne continuera d'aider militairement l'Ukraine pour empêcher le pays assiégé de s'effondrer et pour empêcher une violation claire des règles en Europe de réussir. "Poutine nuit à l'avenir de la Russie". Une solution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine ne sera pas un État vassal.

22:01 Conflits et avancées dans les combats pour KurskLes forces ukrainiennes font des gains territoriaux dans leur avancée dans la région russe de Kursk à l'ouest, mais perdent également du terrain face aux contre-attaques russes. Selon le canal militaire pro-gouvernemental ukrainien Deep State, les unités ukrainiennes ont pris le contrôle de trois nouveaux établissements. Cependant, les contre-attaques russes ont forcé les troupes ukrainiennes à battre en retraite autour du village de Snagost. Une carte publiée par Deep State indique une brèche substantielle dans les lignes de défense ukrainiennes. Ces rapports ne peuvent actuellement être indépendamment vérifiés. En début août, les troupes ukrainiennes ont envahi la région frontalière russe de Kursk et, selon leurs propres allégations, ont capturé environ 1 300 kilomètres carrés et environ 100 établissements, y compris la ville de Sudscha. Les experts estiment des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, l'armée russe a lancé sa première tentative significative pour expulser les troupes ukrainiennes.

21:41 États-Unis : retards dans l'aide militaire à l'Ukraine en raison de 'complications logistiques'Les retards dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine sont dus à des "complications logistiques", selon des responsables américains. "Il ne s'agit pas d'un problème de volonté politique", a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, lors d'une conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, en Ukraine. "Il s'agit d'un problème de défis logistiques complexes pour acheminer ce matériel au front", a déclaré Sullivan. Compte tenu des défis auxquels est confrontée l'Ukraine, les États-Unis doivent "faire plus et mieux", reconnaît Sullivan. Le président américain Joe Biden est "déterminé" à utiliser le temps qui lui reste pour "mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour gagner", a-t-il déclaré. Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontreront lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York à la fin septembre, a annoncé Sullivan.

20:57 Scholz : projets d'inculpation des saboteurs du pipeline Nord Stream en AllemagneOlaf Scholz a qualifié le sabotage des tuyaux du pipeline Nord Stream dans la mer Baltique d'"acte terroriste". Le chancelier allemand souhaite traduire les responsables en justice en Allemagne. Il a ordonné à toutes les autorités de sécurité et au parquet fédéral de mener une enquête impartiale, a déclaré Scholz lors d'un dialogue avec les citoyens en tant que membre du Parlement de l'SPD à Prenzlau, en Brandebourg. "Nous cherchons à traduire les responsables devant un tribunal allemand si nous pouvons les appréhender", a-t-il ajouté. Scholz a également démenti le mythe selon lequel le gouvernement allemand a renoncé au gaz naturel russe. C'est la Russie qui a arrêté les livraisons de gaz par le pipeline Nord Stream 1, a-t-il déclaré. La hausse des prix qui a suivi, les coûts plafonnés et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros". Les explosions de pipeline se sont produites uniquement après que la Russie a déjà arrêté les livraisons de gaz à l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le parquet fédéral a émis le premier mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien pour cet acte de sabotage.

Les critiques internationales ont émergé en raison des allégations selon lesquelles l'Iran fournit des roquettes à la Russie. Les puissantes démocraties du G7 ont fermement condamné cette fourniture d'armes, selon un communiqué conjoint de leurs ministres des Affaires étrangères. Malgré les appels mondiaux à mettre fin à ces livraisons, l'Iran continue d'armer Moscou, renforçant son soutien militaire à la Russie dans son conflit contre l'Ukraine. Cela a été révélé dans un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du représentant de l'UE. L'utilisation d'armes iraniennes par la Russie entraîne la mort de civils ukrainiens et des attaques contre l'infrastructure critique. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont signalé avoir reçu des missiles balistiques de l'Iran par la Russie, une allégation que l'Iran nie. Le communiqué sous la présidence du G7 de l'Italie exige une cessation immédiate de tout soutien à la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine, ainsi que la cessation de la fourniture de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui représente une menace directe pour l'Ukraine et la sécurité internationale. Les nations du G7 restent déterminées à rendre l'Iran responsable de son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui met en danger la sécurité mondiale. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, tandis que l'UE étudie l'application de sanctions plus strictes. [Plus de détails ici.]

19:41 Poutine déclare son soutien à la liberté d'expression

En un retournement de situation ironique, le président russe Vladimir Poutine met en avant l'importance de la liberté d'expression et d'information, affirmant qu'il est crucial de protéger les principes de fiabilité de l'information dans le processus en évolution de la multipolarité. Selon Poutine, la véritable liberté d'expression favorise le débat et la recherche de solutions communes aux problèmes mondiaux. Dans un message vidéo adressé aux participants du sommet des médias du BRICS à Moscou, célébrant le 120ème anniversaire de l'agence de presse d'État TASS, Poutine salue les médias en tant que acteurs significatifs dans la création d'un ordre mondial équitable en offrant aux gens une vue impartiale du monde. Cependant, en Russie autoritaire, la liberté d'expression et les médias indépendants n'existent pas, les organes de presse étant interdits et les opposants faisant l'objet de poursuites. TASS, fondée en 1904, est aujourd'hui l'agence de presse russe la plus importante et fonctionne comme la voix du gouvernement.

19:20 Scholz refuse la livraison de missiles de croisière Taurus

Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté la livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine, maintenant ou à l'avenir, conformément aux décisions de ses partenaires de l'alliance. S'adressant à un dialogue citoyen à Prenzlau, en Allemagne, Scholz a réaffirmé sa position contre la livraison de missiles de croisière Taurus, capables de parcourir jusqu'à 500 kilomètres, impactant Moscou. Il a justifié cela en invoquant le risque d'escalade. Scholz a affirmé : "J'ai rejeté cela. Et cela, bien sûr, s'applique également à d'autres armes qui ont la capacité de parcourir cette distance si nous les avions fournies." Il a réaffirmé : "Cela reste le cas, indépendamment des décisions prises par d'autres pays." L'arme la plus longue portée que l'Allemagne a fournie à l'Ukraine est le lanceur de missiles Mars II, capable de frapper des cibles jusqu'à 84 kilomètres de distance. [Voir les développements passés ici.]

L'Union européenne pourrait potentiellement jouer un rôle dans la discussion de la proposition concernant l'utilisation de missiles britanniques par l'Ukraine, car elle implique souvent des accords géopolitiques affectant plusieurs nations.

Dans le contexte du conflit en cours, l'Union européenne pourrait exprimer son inquiétude ou son soutien à l'utilisation proposée de missiles britanniques, en fonction de sa position sur l'intervention dans les conflits et la garantie de la paix dans la région.

Lire aussi: