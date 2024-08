St. Pauli subit un revers dans sa tentative de retourner en Bundesliga.

Le retour en Bundesliga pour le 1. FC St. Pauli ne s'est pas déroulé comme prévu. Au lieu de décrocher une victoire en tant que premier promu en sept ans lors de la première journée, ils ont subi une défaite à domicile contre le 1. FC Heidenheim. L'équipe la plus maline s'est imposée.

Le 1. FC Heidenheim a gâché le retour de St. Pauli en Bundesliga après une absence de 13 ans. L'équipe sous-estimée de la saison précédente dans l'élite a réussi une victoire surprise 2-0 (0-0) au stade Millerntor lors du dernier match de la 1ère journée. Malgré leur supériorité pendant une grande partie du match, St. Pauli n'a pas réussi à convertir ses nombreuses occasions.

Paul Wanner (66.) a fait basculer le match en faveur des visiteurs avec son but. Dans les dernières minutes, Jan Schöppner (82.) a scellé la victoire avec une tête sur corner.

Les 29 157 spectateurs ont assisté à un match intense dès le début, malgré les occasions de but peu nombreuses au départ. L'entraîneur de Heidenheim, Frank Schmidt, a effectué huit changements dans l'équipe qui avait joué le match aller des barrages de la Ligue Europa Conférence contre BK Häcken en Suède (2-1).

Alexander Blessin n'a effectué qu'un seul changement dans son équipe de départ pour son premier match en Bundesliga en tant qu'entraîneur principal, en faisant entrer Lars Ritzka à la place de Fin Stevens. Stevens avait commencé lors de la victoire palpitante en Coupe DFB contre l'équipe de la Regionalliga Hallescher FC la semaine précédente.

St. Pauli manque de précision

St. Pauli avait plus de possession au départ mais n'en a pas fait grand-chose. Leur défense était solide, mais il n'y avait pas beaucoup de signes de leur jeu de contre-attaque rapide que Blessin avait visé. Metcalfe a manqué la cible depuis 18 mètres après 20 minutes, leur première occasion.

St. Pauli a ensuite pris le contrôle, améliorant son jeu de contre-attaque. Dix minutes après sa première chance, Metcalfe a eu une autre occasion prometteuse. Libre devant le gardien de Heidenheim Kevin Müller, l'Australien n'a pas réussi à toucher correctement la balle. Jusqu'à la pause, St. Pauli est resté maître du jeu, avec peu de chosescoming from Heidenheim.

L'équipe locale a continué à faire pression en deuxième mi-temps, parfois en attaquant de manière attrayante. Cependant, ils ont souvent manqué de précision dans la passe finale pour créer des occasions de but claires. De plus, la défense de Heidenheim était généralement solide.

Seulement une action notable est venue de St. Pauli en deuxième mi-temps : une tête de Guilavogui (48'), nouveau joueur, sur un coup franc d'Eric Smith. Ce n'est qu'à la 63e minute que la situation est devenue difficile devant le but des visiteurs : après une course solo puissante de Jackson Irvine, Guilavogui a manqué de peu l'ouverture du score.

Mais puis est venue la surprise pour les fans de Hambourg : Wanner, prêté par Bayern, a parfaitement terminé une contre-attaque pour Heidenheim. St. Pauli a dû se ressaisir. Ils ont essayé de créer des occasions mais n'ont pas réussi à en obtenir beaucoup de claires. Heidenheim a joué plus malin et a mis fin à tous les doutes sur sa victoire avec le but de Schöppner.

Malgré la possession initiale de St. Pauli et sa recherche de son jeu de contre-attaque rapide, ils ont eu du mal à capitaliser sur leurs occasions contre le 1. FC Heidenheim. Cela a continué tout au long du match, St. Pauli n'arrivant pas à décrocher la victoire, même contre l'équipe promue. Au contraire, le retour de St. Pauli en Bundesliga a été gâché par le 1. FC Heidenheim, qui s'est imposé 2-0 à domicile.

Lire aussi: