- St. Pauli s'attaque à la précision ou St. Pauli rencontre des difficultés avec l'exactitude.

Suite d'une défaite 0:2 à domicile contre le FC Heidenheim, le programme d'entraînement du FC St. Pauli pour la pause internationale a été ajusté après la défaite. "Nous avons manqué de décision dans le dernier tiers. Nous devons nous améliorer en tant qu'équipe pour gagner les deuxièmes balles également", a déclaré l'attaquant de St. Pauli, Johannes Eggestein, après la défaite 0:1 contre le 1. FC Union Berlin lors de la deuxième journée.

Cinq jours plus tard, l'équipe de Hambourg a affiché une certaine fluidité mais a eu du mal à créer des occasions significatives. "Dans la zone décisive, nous avons manqué de confiance. La formation compacte de l'Union a rendu les choses difficiles, avec leur but qui nous a mis un coup dur", a déclaré l'entraîneur de Hambourg, Alexander Blessin.

Blessin exprime son frustration face aux buts concédés sur corner

Peu après le but de Benedict Hollerbach d'Union Berlin à la 34e minute, Blessin a été contraint de remplacer le capitaine Eric Smith en raison d'une blessure musculaire. "Un autre but concédé sur corner. Nous devons améliorer notre défense", a déclaré Blessin, exprimant ses préoccupations et ajoutant cela au programme d'entraînement de l'équipe.

La fin du match a vu le St. Pauli prendre plus le contrôle, en partie grâce à l'entrée des ailiers Elias Saad et Oladapo Afolayan qui ont failli égaliser en temps additionnel. Contrairement à son prédécesseur Fabian Hürzeler, Blessin accorde une plus grande importance à la structure, en priorisant "le contrôle du terrain" pour permettre aux joueurs attaquants de construire à partir du banc.

Cependant, la sélection de l'équipe de Blessin reste flexible. Il a assuré que Saad et Afolayan "auront des opportunités de commencer".

Eggestein salue le changement de système avec les entrées de Saad et Afolayan

Eggestein a salué le changement de système après les entrées de Saad et Afolayan à la 61e minute, une tactique qui avait payé deux semaines plus tôt avec une victoire 3:2 en coupe contre le FC Hallescher, un club de ligue régionale. "Le système en 3-4-3 fonctionne mieux contre une opposition plus profonde. Cela nous permet de chercher des confrontations individuelles. Notre jeu de possession est fort. Je me sens mal à l'aise quand nous perdons possession", a déclaré Eggestein, mais a souligné "en fin de compte, nous manquons de joueurs de haut niveau".

