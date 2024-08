- St. Pauli fait preuve d'un rejet inattendu

Dans leur premier match de compétition, les recrues de la Bundesliga FC St. Pauli et l'entraîneur Alexander Blessin ont évité un revers tardif. Face au quatrième divisionnaire Hallescher FC au premier tour de la DFB-Pokal, St. Pauli a remporté la victoire grâce à une victoire de 3-2 (2-2, 0-1) après prolongation.

Pas moins de 14 000 spectateurs ont rempli le stade Leuna Chemie pour assister à la rencontre. Des buts de Johannes Eggestein (48'), Adam Dzwigala (90'+4) et Lars Ritzka (110') ont finalement fait pencher la balance en faveur de St. Pauli. Hallescher FC avait pris l'avantage grâce à Cyrill Akono (11') et Marius Hauptmann (63'), mais n'a pas réussi à maintenir l'avantage.

Des erreurs de jeu ont causé un désavantage précoce

Hallescher FC a pris l'initiative dès le début, offrant deux occasions importantes au nouveau venu Morgan Guilavogui aux 1re et 10e minutes. Le gardien de St. Pauli, Vasilj, a alors commis une erreur qui a permis à Akono de marquer facilement (11'). Les tentatives de but de St. Pauli étaient hors cible, leurs mouvements étaient lents et les passes étaient mal placées.

Imperturbable par leur avance, Hallescher FC a continué à presser, venant près de doubler leur avantage lorsque Richardson a tiré depuis la ligne de la surface de réparation. Vasilj de St. Pauli, however, a sauvé la situation à nouveau (38').

Une réponse rapide inspire l'égalité

St. Pauli a rapidement répondu à la reprise, rétablissant l'égalité peu après grâce à leur capitaine, Jackson Irvine. Après un long passe, Irvine a mis Eggestein en place pour un finish simple au poteau de corner (48'). St. Pauli a pris de l'élan après avoir égalisé, allant même jusqu'à marquer un but hors-jeu, mais Hallescher FC a riposté. Quatorze minutes plus tard, Hauptmann a marqué pour reprendre l'avantage (63').

Blessin a effectué quatre changements à la 72e minute pour essayer de faire pencher la balance. Cependant, la composition de St. Pauli a faibli au fil du temps. Finalement, c'est Dzwigala qui a réussi à préserver leurs chances, marquant peu après et emmenant le match en prolongation.

Dans les dernières minutes de la prolongation, la victoire difficile a été scellée par un arrêt crucial de Ritzka, évitant ainsi une séance de tirs au but potentiels.

