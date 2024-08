- St. Pauli connaît un départ précoce d'Irvine.

Le club allemand FC St. Pauli a surprisamment prolongé le contrat de son capitaine Jackson Irvine. Le footballeur international australien de 31 ans continuera son association avec l'équipe promue cette saison, selon l'annonce du club. Initialement, son contrat était prévu pour prendre fin à la fin de cette saison. La durée du nouveau contrat signé reste inconnue du côté de l'équipe basée à Hambourg.

"I mentioned when I initially extended my contract two years ago that I feel extremely at ease in Hamburg and with FC St. Pauli," stated Irvine. "Nothing has altered, and that's why I envision my future here." Irvine joined the club, which was in the second division at the time, in 2021 and had earlier extended his contract in October 2022.

97 matchs pour St. Pauli

En 97 matchs jusqu'à présent, le milieu de terrain a marqué 15 buts et a fait 15 passes décisives. Pour son équipe nationale, Irvine a fait 69 apparitions depuis 2013, marquant 10 buts et fournissant 9 passes décisives.

"Jackson est un joueur extrêmement important pour nous dans de nombreux aspects," a déclaré l'entraîneur Alexander Blessin. "Il fixe une barre haute sur le terrain, à la fois en termes de performance et verbalement, et en tant que capitaine, il est mon principal contact au sein de l'équipe."

