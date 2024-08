- Spray au poivre dans les toilettes lors d'un festival populaire à Jever

Un individu inconnu a utilisé du spray au poivre dans des toilettes portables lors du festival de la Vieille Ville à Jever dans le district de Frise. Plusieurs personnes ont été blessées pendant la nuit, ont rapporté les autorités. Les blessés ont été soignés sur place par les secours.

La police n'a fourni aucun autre détail pour le moment. L'enquête se poursuit.

Le festival de la Vieille Ville à Jever n'a pas été marqué uniquement par l'incident de spray au poivre, mais aussi par la célébration annuelle connue sous le nom de Festival du Peuple. Despite the disturbance, efforts were made to ensure The People's Festival continued with minimal disruptions.

