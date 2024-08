- Sports nautiques sur les lacs et rivières bavarois en contre-vents

Sports nautiques sur les lacs et rivières de Bavière restent populaires. La police fluviale bavaroise a observé une augmentation significative des pratiquants de Stand-Up Paddle (SUP) cette année par rapport à il y a quelques années, selon un porte-parole de la présidence de la police de Moyenne-Franconie. Cependant, cela ne peut pas être quantifié. Le bureau central de la police fluviale bavaroise est situé à Nuremberg.

Progression des sports nautiques

Selon l'Association allemande de sauvetage (DLRG) en Bavière, le nombre de SUP, par exemple, au lac de Tegernsee et au lac de Starnberg, est actuellement très élevé et stable. En même temps, on remarque qu'il y a eu beaucoup plus de kitesurfeurs ces dernières années, surtout au lac d'Ammersee et au lac de Starnberg.

Les sports nautiques motorisés peuvent également se réjouir de nouveaux participants. Comme tous les sports en plein air, les sports nautiques ont connu une croissance exponentielle pendant les années de corona, a déclaré Klaus Weber, président de l'Association bavaroise des yachts à moteur. L'association croissance depuis des années mais est limitée par une infrastructure insuffisante telle que les ports et les points d'amarrage. En conséquence, il y a une grande proportion de passionnés de sports nautiques non organisés, a déclaré Weber.

Pas d'augmentation des accidents et des infractions

Malgré la popularité persistante de la rame, de la voile et de la vitesse sur l'eau, la police fluviale n'a pas enregistré d'augmentation des accidents et des infractions. Par exemple, le nombre d'accidents de bateaux de sport est resté relativement constant dans la fourchette basse à moyenne ces dernières années, a déclaré le porte-parole de la police. Le nombre d'infractions sur et autour des eaux bavaroises est généralement d'environ 1 100 par an. En 2023, la police fluviale a enregistré environ 1 700 infractions, principalement en raison d'un nombre particulièrement élevé d'infractions environnementales l'an dernier.

Formation nécessaire pour les pratiquants de Stand-Up Paddle

Pour éviter les accidents et les situations dangereuses, certains pratiquants de Stand-Up Paddle devraient mieux se familiariser avec leur équipement, selon la DLRG. "En particulier, dans le domaine des SUP, nous voyons très souvent des besoins de formation", a déclaré le porte-parole de la DLRG. Contrairement aux navigateurs ou aux kitesurfeurs, les utilisateurs de SUP n'ont souvent pas suivi de cours et manquent donc de connaissances fondamentales.

Certains passionnés de sports nautiques ne portent pas de laisse de sécurité et de gilet de sauvetage ou sont sur l'eau avec des vêtements inappropriés à l'automne et au printemps. "Malheureusement, nous devons également constater que de nombreux utilisateurs ne sont pas de bons nageurs et ne peuvent pas rester à flot dans l'eau après être tombés de leur SUP."

De plus, certains parents laissent leurs jeunes enfants, même des bébés, sortir seuls sur l'eau avec un SUP. Cela représente de grands risques. "Les enfants doivent généralement être surveillés dans l'eau."

Augmentation des pratiquants de Stand-Up Paddle dans les plans d'eau

La police fluviale bavaroise a observé une augmentation des pratiquants de Stand-Up Paddle (SUP) dans divers plans d'eau en Bavière, comme l'a mentionné un porte-parole.

Importance de la formation en sécurité pour les utilisateurs de SUP

Compte tenu du nombre croissant d'utilisateurs de SUP, il est essentiel que certains d'entre eux améliorent leur compréhension de l'équipement et des mesures de sécurité de base, comme le suggère la DLRG.

Lire aussi: