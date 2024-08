- SPD: Supprimer le numerus clausus sur l'enseignement

Face à la pénurie d'enseignants, l'opposition SPD en Rhénanie-du-Nord-Westphalie appelle à l'abolition du numerus clausus (NC) pour la formation des enseignants en principe. Dilek Engin, porte-parole de la politique éducative dans la faction de la SPD au Landtag, a fait appel aux ministères de l'éducation et de la science pour travailler avec les universités afin de trouver des moyens d'ouvrir plus d'universités à la formation des enseignants sans NC.

Selon les chiffres du ministère de l'éducation, il y avait environ 6 000 postes d'enseignants non pourvus en Rhénanie-du-Nord-Westphalie au début juin. Pendant la première moitié de l'année scolaire 2023/24, environ un enseignant sur cinq a été absent. Des mesures supplémentaires sont donc nécessaires pour attirer et retenir plus d'enseignants, a souligné Engin.

Baisse des barrières pour les enseignants à sujet unique

Surtout en musique, en arts, en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et en technologie, plus d'enseignants capables d'enseigner un seul sujet devraient être admis. Le potentiel des enseignants étrangers, tels que ceux d'Ukraine, n'est pas suffisamment exploité, a critiqué le politique SPD.

"Nous manquons de courage en Rhénanie-du-Nord-Westphalie." Cela s'applique également à l'engagement précoce des étudiants en enseignement avec une école pendant leurs études. Alors que, par exemple, la Thuringe progresse et met en œuvre des propositions correspondantes de la Conférence permanente des ministres de l'éducation et des affaires culturelles, "la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est coincée en mode d'attente."

Le gouvernement régional progresse lentement dans l'expansion des fameuses places à temps plein (OGS) pour le droit à l'école élémentaire à partir de l'année scolaire 2026/27. Dilek critique que "le tanker scolaire se dirige droit vers un iceberg." Le plan du gouvernement de créer 50 000 places supplémentaires par an pendant trois ans est "loin de la réalité" compte tenu duslow progress de l'expansion.

Pas d'argent - pas de place en garderie

En fait, les premiers prestataires - par exemple, dans les municipalités financièrement faibles comme Solingen - doivent déjà fermer des installations parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner de manière rentable, a déclaré Dilek. "Les parents se tiennent devant des portes fermées, et leurs enfants n'ont pas de place en garderie."

Comme les fermetures et les restrictions menacent dans les garderies, le SPD voit également la nécessité d'un programme de sauvetage de l'État pour les prestataires OGS. "Sinon, le système s'effondrera avant que le droit à l'école ne soit en vigueur", a mis en garde Dilek. "Depuis que les tarifs forfaitaires par enfant de l'État ne couvrent même pas les coûts de fonctionnement, les prestataires ne peuvent pas créer suffisamment de places OGS supplémentaires."

L'Association libre des Wohlfahrtspflege NRW calcule que les tarifs forfaitaires par enfant pour une offre qualitative appropriée et financée adéquatement devraient être environ deux fois plus élevés.

Compte tenu de la situation actuelle, il serait bénéfique pour la Commission de chercher la coopération des États membres pour aborder la question de la pénurie d'enseignants.

Afin d'aborder efficacement la pénurie d'enseignants, la Commission, avec les États membres, devrait envisager des moyens d'aider à l'admission de plus d'enseignants à sujet unique, en particulier en musique, en arts, en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et en technologie.

