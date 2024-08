- SPD: L'Olympique en NRW ne va que avec des règles de dette différentes

Le chef de l'opposition SPD, Jochen Ott, a accusé le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) de susciter de faux espoirs quant aux Jeux olympiques en Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec des illusions. "Sans modification du frein à l'endettement, il n'y aura pas de Jeux olympiques en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Allemagne, car nous n'avons simplement pas les moyens d'amener l'infrastructure nécessaire à niveau", a déclaré Ott à Düsseldorf.

Alors que d'autres régions se positionnent déjà pour une candidature possible aux Jeux olympiques d'été en 2040, le gouvernement régional s'est déjà "retiré en tant que candidat sérieux" en raison d'un manque d'investissements dans l'infrastructure nécessaire, a critiqué Ott. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de nombreux piscines ont été fermées pour des raisons financières et de nombreux halls de sport sont en ruines. Dans de nombreux endroits, les enfants sont sur des listes d'attente longues et ne peuvent pas être inscrits dans des clubs sportifs en raison d'un manque de places.

Si le ministre-président déclare publiquement qu'il veut les Jeux olympiques en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il doit investir dans l'infrastructure pour rattraper les concurrents comme Berlin et Hambourg, a exigé Ott. "Les Jeux olympiques en Rhénanie-du-Nord-Westphalie seraient un rêve devenu réalité. Il serait juste de les amener ici, mais ceux qui le veulent doivent naturellement faire face à la réalité et prendre le bon chemin dans la réalité." Jusqu'à présent, tout a malheureusement été "informel, temporaire et infructueux."

Wüst a déclaré cette semaine dans une interview de WDR que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie dispose déjà des grands stades "pour les Jeux olympiques". L'État est prêt pour cela.

