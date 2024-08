- SPD: Aucun événement après 17h dans le secteur public

Les événements professionnels réguliers dans le secteur public devraient, selon le SPD, être programmés après 17h uniquement si une garde d'enfants est garantie. En tant que plus grand employeur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le secteur public devrait prendre la tête de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, a déclaré Lisa-Kristin Kapteinat, vice-présidente de la fraction parlementaire d'État.

La règle des 17h pourrait être mise en place par une réglementation. Des exceptions pourraient être faites pour les événements servant à informer immédiatement la population.

Pour les entreprises privées, une telle règle serait difficile à imposer, a reconnu Kapteinat. "Mais il ne faut pas sous-estimer la fonction de modèle." Les horaires de travail favorables aux familles sont également un sujet important dans l'économie libre, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Cependant, il est également clair qu'il y a des professions où le travail doit être effectué après 17h. "Il s'agit de l'abolir là où cela n'est pas nécessaire", a expliqué la politicienne du SPD.

"L'Allemagne est simplement en retard", a déclaré Kapteinat. Surtout dans les pays scandinaves, il est déjà intégré à la culture de ne pas programmer d'événements professionnels en fin d'après-midi ou en soirée sans raison valable. Cela conduit également à ce que "ceux qui viennent au bureau en premier le matin et qui partent en dernier le soir ne sont plus admirés, mais plutôt interrogés avec scepticisme : 'Tout va bien chez vous si vous préférez passer toute la journée ici avec nous dans le bureau ?'"

Le besoin de soutien parmi les parents travaillant est élevé, a noté le social-démocrate. Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (Destatis) et du ministère fédéral de la Famille montrent que "chaque quatrième mère en Allemagne souhaite plus de temps pour sa carrière et sa famille, et chaque quatrième père souhaite passer moins de temps au travail rémunéré".

Surtout les femmes manquent d'un réseau pour concilier travail et famille. Selon les données de Destatis, en 2020, 52 % des mères ayant un enfant de moins de six ans n'étaient pas employées. Dans les mêmes conditions, 84 % des pères pouvaient travailler.

Kapteinat a proposé un programme d'État pour soulager les familles travaillant avec des bons subventionnés par l'État pour les services domestiques. Le modèle pourrait être mis en place avec des partenaires coopérants qui, par exemple, emploient du personnel de nettoyage sur une base d'assurance sociale. Les familles pourraient alors faire appel à des aides ménagères à des tarifs avantageux sans avoir à gérer la bureaucratie, a déclaré Kapteinat. Cela pourrait également aider à réduire le travail clandestin. Des initiatives similaires ont été testées en France, en Belgique ou en Bade-Wurtemberg. De plus, il faudrait faire plus pour les proches aidants - par exemple, en leur donnant le droit de travailler à distance.

