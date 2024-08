Spahn plaide pour l'abolition de la journée de travail de huit heures.

Beaucoup de gens aspirent à une semaine de travail de quatre jours. Le politique de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Spahn propose l'élimination de la journée de travail de huit heures pour donner aux travailleurs plus d'autonomie dans l'organisation de leur temps. Le Parti libéral-démocrate (FDP) considère également la limite de huit heures de travail par jour comme une préoccupation obsolète d'exploitation.

Le vice-chef de la faction parlementaire de la CDU, Jens Spahn, a proposé de réformer la loi sur les horaires de travail et d'abolir la durée maximale de travail quotidienne de huit heures. "La loi sur les horaires de travail est dépassée, elle nuit à la fois aux employeurs et aux employés", a déclaré le politique de la CDU au réseau d'édition Allemagne (RND). "Nous avons besoin de réglementations modernes qui combinent la protection des employés avec une grande adaptabilité", a poursuivi Spahn. "Les employés sont les mieux placés pour décider de la durée de leur travail dans une journée."

Spahn a également partagé : "Moi-même, j'ai souvent dépassé la durée maximale de travail quotidienne lorsque je travaillais comme serveur lors de mariages." Les règles ne sont pas pratiques dans de nombreux métiers, en particulier pendant les périodes de travail à distance accru. "Plus de liberté aiderait à mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée", a ajouté le politique de la CDU.

Conformément à la loi sur les horaires de travail, les heures de travail quotidiennes d'un employé ne peuvent pas dépasser huit heures. Cependant, elles peuvent être prolongées jusqu'à un maximum de dix heures. Cependant, cela n'est autorisé que si la moyenne des heures de travail quotidiennes ne dépasse pas huit heures sur une période de six mois ou de 24 semaines.

FDP : des horaires de travail flexibles permettent une semaine de quatre jours

Le FDP plaide également en faveur de l'abandon de la journée de travail de huit heures. recently articulated that the eight-hour day is "an archaic dogma originating from a time when the fear of exploitation was rampant." However, times have evolved. "The Working Hours Act emanates from a world where there was no remote work. Few adhere to the eight-hour dogma in their daily work routine nowadays."

The FDP opposes the SPD's demands within the traffic light coalition to introduce a four-day week with full wage compensation. A flexible Working Hours Act would enable a four-day week, Köhler told RND in May. "A four-day week could certainly be implemented in numerous companies with the daily eight-hour limit abolished." However, if the weekly working time is to be reduced for this purpose, this approach is misguided in times of skills labor shortages.

Spahn's proposal to revise the Working Hours Act and eliminate the eight-hour daily maximum could potentially lead to a four-day week if employees are given the autonomy to decide their work duration. As per Lukas Köhler from the FDP, flexibly adjusting working hours through a revised act could enable a four-day workweek, offering a balance between employee protection and adaptability.

