Spahn critique vigoureusement l'UE, la qualifiant de "folle".

Suite à l'attaque terroriste tragique de Solingen, la demande de durcir les réglementations sur l'asile augmente. Sur l'émission de discussion de ZDF animée par Markus Lanz, le politique de la CDU Spahn appelle à fermer les frontières allemandes aux réfugiés. Il accuse le chancelier Scholz de manque de sincérité.

Après ses vacances d'été, Markus Lanz aborde le sujet brûlant qui préoccupe de nombreux Allemands : prévenir des incidents comme celui de Solingen. Vendredi dernier, un Syrien a poignardé trois personnes à mort et en a blessé huit autres lors d'un festival de la ville. Cet incident intensifie le débat sur le renforcement des lois sur l'asile. Le membre de la CDU Jens Spahn réitère ainsi sa demande de fermer les frontières allemandes à l'immigration irrégulière.

Avant lui, le chef de parti de la CDU Friedrich Merz avait rencontré le chancelier Olaf Scholz et proposé de collaborer avec les sociaux-démocrates pour renforcer les lois sur l'asile. Merz a suggéré de déclarer une "urgence nationale" pour contourner les réglementations de l'UE. Cependant, Spahn affirme sur Markus Lanz que la coalition du trafic d Licht ne peut pas mettre en œuvre de mesures de renforcement car les Verts ne les soutiendraient pas.

"Notre proposition est que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités et à prendre des décisions qui s'attaquent principalement à la racine du problème", explique Spahn de manière détournée la proposition de son chef de parti. La cause, selon Spahn, est la migration irrégulière. "Sans contrôle, de plus en plus de gens viennent en Allemagne, et nous ne savons pas qui, comment, quand, pourquoi. Nous avons déjà dépassé notre capacité dans nos écoles, garderies et villes." Tous les réfugiés qui viennent en Allemagne ne représentent pas une menace potentielle, note Spahn. Cependant, il affirme qu'un nombre significatif pourrait en être un. Des mesures décisives sont donc nécessaires, selon Spahn : "Si le chancelier fédéral prétend être bouleversé, je trouve cela presque hypocrite. Il devrait résoudre les problèmes, pas seulement exprimer sa colère." Le système allemand d'asile et de migration est défectueux, souligne Spahn. "Il ne fonctionne pas, et c'est pourquoi nous pensons qu'il devrait également être temporairement suspendu. Friedrich Merz l'a clairement indiqué."

En réalité, le système d'asile est défectueux de nombreuses façons. La journaliste Anne Haehnig de "Die Zeit" et le juriste Daniel Thym de l'Université de Constance citent le retour des demandeurs d'asile rejetés en Europe comme exemple. L'agresseur de Solingen avait initialement demandé l'asile en Bulgarie. Sa demande a été acceptée. Il est ensuite venu en Allemagne et a déposé une autre demande d'asile. Celle-ci a été rejetée. Il aurait dû être renvoyé en Bulgarie. La Bulgarie était disposée à l'accepter. Mais lorsque les officiels du bureau de l'immigration de Bielefeld sont arrivés à la résidence du Syrien pour le reprendre, il n'était pas là. Les officiels sont repartis les mains vides.

Selon la loi, un demandeur d'asile rejeté qui a demandé l'asile dans un autre pays de l'UE doit être renvoyé dans ce pays dans les six mois. Après cela, l'asile accordé ne s'applique plus, et dans ce cas, l'Allemagne aurait été responsable du réfugié. Ce n'est pas un cas isolé, déclare Anne Haehnig. En fait, environ 75 000 demandeurs d'asile rejetés ont dû quitter un autre pays de l'UE l'année dernière. Cependant, seulement 5 000 l'ont effectivement fait.

"L'ensemble de la situation est réglementé par des lois adoptées par l'UE", argumente Spahn. Il conclut : "Si un système échoue et n'a pas fonctionné pendant dix ans, alors nous en Allemagne ne pouvons pas nous conformer aveuglément à celui-ci jusqu'à ce que nous perdions le contrôle et la sécurité dans le pays."

Le journaliste Thym explique que l'Allemagne doit respecter ce qui est écrit dans les lois de l'UE car cela a été convenu. Cependant, il dit aussi : "Nous aurions pu le changer." En juin, une réforme de l'asile européenne a été adoptée, mais la réglementation sur les renvois n'était pas incluse. Selon la journaliste Hahnig, cela s'est fait sous la direction d'un président de l'UE qui est membre de la CDU. Pour le juriste constitutionnel Thym, c'est clair : il n'y a pas de solution unique. Des changements doivent être apportés à la Constitution allemande et aux lois de l'UE. Cela pourrait prendre des années, dit-il.

Spahn n'est pas d'accord : "L'UE est toujours une union d'États souverains indépendants. Et si le système européen d'asile ne sert pas nos intérêts, je ne veux pas être constamment rappelé aux lois de l'UE dysfonctionnelles. Pour protéger notre population, maintenir notre sécurité, car nous ne savons pas qui entre dans le pays, et intégrer ceux qui sont déjà là, nous devons, dans un sens d'urgence, suspendre temporairement le droit de l'UE. Nos frontières ne peuvent plus en supporter davantage."

Plus tard, il devient plus spécifique : "La pression pour aborder les problèmes fondamentaux du côté européen ne se fera sentir que si l'Allemagne ferme ses frontières." "Le temps" journaliste Hahnig veut en savoir plus et demande : "Si vous deveniez chancelier, fermeriez-vous les frontières pour mettre la pression sur les partenaires européens ?" La réponse de Spahn est : "Je recommanderais cela à mon parti."

Spahn, un membre de la CDU, continue de plaider en faveur de la fermeture des frontières allemandes à l'immigration irrégulière, répétant ses demandes précédentes. Il trouve hypocrite que le chancelier Scholz exprime sa colère sans agir en réponse à une question sur les fermetures de frontières, Spahn suggère que s'il devenait chancelier, il recommanderait de fermer les frontières pour mettre la pression sur les partenaires européens.

Lire aussi: