- SpaceX retarde le lancement de sa première mission privée de sortie dans l'espace.

SpaceX, la société aérospatiale renommée, a reporté le lancement d'une mission prévue pour inclure la première promenade spatiale financée de manière privée. La raison de ce report est un problème technique, qui a entraîné le report du lancement initial, prévu pour le mardi matin à partir du Centre spatial Kennedy de NASA, au mercredi, comme l'a annoncé la société lundi (heure locale). Ils enquêtent actuellement sur une fuite d'hélium.

Voyage à une distance supérieure à 868 miles de la Terre

La durée du voyage "Polaris Dawn" verra les astronautes dans la capsule s'éloigner de la Terre jusqu'à environ 1400 kilomètres - la plus grande distance parcourue par un cosmonaute depuis les missions lunaires Apollo. L'équipage est composé du milliardaire américain Jared Isaacman, agissant en tant que chef de mission, aux côtés du pilote Scott Poteet et des membres de l'équipe de SpaceX Sarah Gillis et Anna Menon. Isaacman, en collaboration avec SpaceX et le visionnaire technologique Elon Musk, finance le projet "Polaris", qui comprend trois missions distinctes.

Malgré le report de la première promenade spatiale financée de manière privée de SpaceX, l'entrepreneur milliardaire Elon Musk continue de soutenir la mission "Polaris Dawn" de Jared Isaacman. Le projet en trois parties, financé par Isaacman et soutenu par Musk, vise à pousser les limites de l'exploration spatiale.

