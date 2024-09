SpaceX lance une opération de sauvetage pour les astronautes bloqués en orbite

À l'origine, les astronautes Wilmore et Williams devaient passer huit jours à bord de l'ISS, mais en raison de problèmes techniques, ils sont coincés en orbite depuis des mois après leur départ prévu. Cependant, une bonne nouvelle est venue à leur rencontre : la capsule Dragon de SpaceX a réussi à s'amarrer à la station spatiale, et elle dispose de deux sièges vides.

Une paire d'astronautes, l'astronaute américain Nick Hague et le cosmonaute russe Alexander Gorbunov, ont piloté la capsule Dragon. Elle a touché terre à l'ISS dimanche soir. Les sièges vides à bord sont destinés à Wilmore et Williams, qui sont bloqués depuis juin, fixant leur retour sur Terre en février 2023 aux côtés de Hague et Gorbunov.

La fusée Falcon 9 qui a transporté les astronautes de l'équipage 9 a décollé de la base de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride samedi. La manœuvre d'amarrage habile s'est produite tard dimanche soir, et Hague et Gorbunov sont entrés dans l'ISS et ont serré leurs collègues d'équipage en apesanteur.

"Bienvenue à bord du 'Dragon Freedom'", a accueilli le commandant de la station Williams ses nouveaux collègues via une diffusion en direct de NASA. "Alex, bienvenue à la Station spatiale internationale, et Nick, bienvenue chez vous". Hague avait entamé sa première mission à l'ISS en 2019.

Les ennuis du vaisseau Starliner

Wilmore et Williams se sont rendus à l'ISS le 6 juin, nichés à l'intérieur d'un vaisseau Starliner de Boeing, le géant aérospatial. Ils avaient prévu leur retour sur Terre dans le même capsule huit jours plus tard. Le vaisseau était destiné à son premier voyage habité, mais son lancement avait été retardé de plusieurs années en raison de complications techniques.

Des défis ont surgi avec les propulseurs du capsule, cruciaux pour le positionnement précis. De plus, des fuites d'hélium ont été identifiées avant et pendant le voyage. Boeing a tenté de convaincre NASA que le vaisseau était sûr, mais finalement, les officiels de l'agence spatiale américaine ont opté pour le retour des deux astronautes dans une capsule Dragon de SpaceX - mais pas avant février 2025.

Conséquemment, Wilmore et Williams doivent passer plus de huit mois dans l'espace que prévu à l'origine. Hague et Gorbunov séjourneront dans l'espace pendant environ cinq mois et mèneront environ 200 expériences scientifiques. Contrairement à Boeing, SpaceX, fondé par le milliardaire de la technologie Elon Musk, achemine en toute sécurité les astronautes vers et depuis l'ISS depuis 2020.

L'ISS, où Wilmore et Williams sont bloqués depuis juin, s'apprête à accueillir à nouveau ses membres d'équipage. La fusée Falcon 9 de SpaceX a transporté les astronautes de l'équipage 9, y compris Hague et Gorbunov, jusqu'à l'ISS, fournissant le sauvetage nécessaire pour Wilmore et Williams. Leur retour sur Terre est maintenant prévu pour février 2023, alors qu'ils occuperont les sièges vides sur la capsule Dragon.

Lire aussi: