- SpaceX lance un lancement sans précédent à haute altitude

SpaceX s'apprête à propulser des astronautes vers une orbite exceptionnelle de la Terre mercredi matin (9h38 CEST). Cette mission, baptisée "Polaris Dawn", pourrait durer jusqu'à cinq jours, avec un équipage de quatre personnes, lancé depuis le port spatial de Cap Canaveral, s'éloignant jusqu'à 1 400 kilomètres de la Terre. Selon SpaceX, cela marquera la plus grande distance jamais atteinte par l'homme depuis les missions Apollo vers la Lune dans les années 70. La Station spatiale internationale (ISS) orbite à environ 400 kilomètres d'altitude.

Le milliardaire Jared Isaacman, qui a coordonné la mission avec Elon Musk de SpaceX, dirigera cette mission en tant que commandant. Il sera rejoint par Kidd Poteet, Sarah Gillis et Anna Menon, qui s'aventureront dans l'espace à bord du vaisseau spatial "Dragon", propulsé par la fusée "Falcon 9". La mission comprendra également une sortie dans l'espace à environ 700 kilomètres d'altitude, pendant laquelle SpaceX testera sa nouvelle combinaison spatiale pour les activités extra-véhiculaires.

Cette "première sortie spatiale commerciale", selon le site du projet, vise à améliorer la mobilité. Elle est équipée d'un écran dans le casque, d'une caméra et de nouveaux matériaux pour une meilleure régulation de la température dans le vide spatial rigoureux.

Préparations pour Mars

Les objectifs de "Polaris Dawn" vont bien au-delà de l'orbite de la Terre. Selon le projet, "Pour construire une base sur la Lune et une ville sur Mars, des millions de combinaisons spatiales seront nécessaires". Le développement et la mise en œuvre de cette combinaison et de la sortie dans l'espace sont des étapes cruciales vers une conception flexible pour les combinaisons spatiales des futures missions de longue durée à mesure que l'existence humaine s'étend sur plusieurs planètes.

Un établissement sur Mars - c'est l'objectif à moyen et long terme de NASA. Avec le programme "Artemis", elle vise, pour la première fois en plus d'un demi-siècle, à ramener les humains sur la Lune. Une base lunaire servira de pierre angulaire pour les missions martiennes. Cependant, en raison de problèmes techniques avec la fusée et le vaisseau spatial, NASA a reporté le survol lunaire habité prévu "Artemis 2" de novembre 2024 à septembre 2025, et l'alunissage habité prévu "Artemis 3" à septembre 2026.

