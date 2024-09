SpaceX, dirigée par Elon Musk, est visée par une poursuite de Cards Against Humanity pour avoir prétendument empiété sur des propriétés frontalières au Texas.

La société Cards Against Humanity LLC, basée à Chicago et créatrice du célèbre jeu de cartes, a déposé jeudi une plainte civile de 15 millions de dollars contre SpaceX d'Elon Musk, l'accusant de s'être immiscé sur sa propriété dans le comté de Cameron, au Texas.

Le procès a déclaré que le terrain de Cards Against Humanity était vide lorsqu'il a été acheté, mais que SpaceX a commencé à s'y immiscer, situé à seulement trois miles de la installation de lancement Starbase de SpaceX. Le procès a présenté des images d'un site de construction et d'équipement, affirmant que "SpaceX n'a pas cherché la permission d'utiliser le terrain, ni pour l'appropriation excessive du terrain à des fins lucratives".

Selon le procès, les contractors de SpaceX sont entrés sur la propriété, laissant derrière eux de vastes tas de gravier et installant des générateurs pour alimenter l'équipement et les lumières.

En 2017, Cards Against Humanity LLC a mentionné que leur coup de pub financé par le public visait à rendre la construction du mur aussi fastidieuse et coûteuse que possible.

SpaceX a commencé la construction dans la région en 2014. L'année dernière, Musk a annoncé sur X que SpaceX déménagerait son siège de Hawthorne, en Californie, à Starbase, Texas, une ville en construction.

Musk et Trump font tous deux partie du jeu de cartes qui reflète l'actualité.

Le procès allègue que en permettant à la société de Musk de fonctionner illégalement sur la propriété, Cards Against Humanity nuit à sa réputation auprès de ses partisans.

"Les partisans de Cards Against Humanity ont cultivé une loyauté inégalée ensemble avec des attentes que la société respectera sa personnalité en tant que joueur actif dans la politique - en particulier en ce qui concerne les tactiques abusives des gouvernements et des entreprises riches envers les gens ordinaires dans le monde entier", a déclaré le procès.

SpaceX n'a pas encore publié de commentaire en réponse à la demande de CNN.

Le différend commercial entre Cards Against Humanity et SpaceX découle de l'allégation selon laquelle SpaceX s'immisce sur la propriété de Cards Against Humanity pour étendre son installation de lancement Starbase. La plainte civile accuse également SpaceX d'utiliser la propriété à des fins lucratives sans obtenir les autorisations nécessaires.

Lire aussi: