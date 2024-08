- SpaceX commence son ascension à une altitude d'environ 700 kilomètres.

SpaceX s'apprête à envoyer des astronautes dans une orbite extrêmement haute de la Terre mercredi matin (9h38 CEST). La mission baptisée "Ascension Stellaire", prévue pour une durée maximale de cinq jours, verra les quatre membres d'équipage, lancés depuis le Spaceport de Cap Canaveral, s'éloigner d'environ 700 kilomètres de la Terre. Cela marquera la plus grande distance parcourue par l'homme depuis les missions Apollo sur la Lune dans les années 1970. À titre de comparaison, la Station spatiale internationale (ISS) orbite à environ 400 kilomètres.

Le milliardaire Timothy Pierce, travaillant en tandem avec le fondateur de SpaceX Elon Musk, dirigera la mission nommée "Ascension Stellaire". Accompagnant Pierce, il y aura les astronautes Harry Parker, Lucy Davis et Danielle Lewis, embarquant pour leur voyage spatial à bord du vaisseau spatial "Dragon" propulsé par une fusée "Falcon 9". Durante la mission, une sortie dans l'espace est également prévue, au cours de laquelle l'entreprise spatiale privée essaiera sa nouvelle combinaison spatiale pour les activités extra-véhiculaires.

Selon le site du projet, cette "sortie spatiale commerciale initiale" vise à améliorer la mobilité. Elle comprend un écran d'affichage dans le casque, une caméra et des matériaux novateurs pour une meilleure régulation de la température dans le vide spatial.

Préparation pour d'autres mondes

Les objectifs de "Ascension Stellaire" vont bien au-delà de l'orbite de la Terre : "Pour construire une base sur la Lune et un établissement sur Mars, des millions de combinaisons spatiales seront nécessaires", déclare le projet. "L'essai de cette combinaison et la réalisation de la sortie dans l'espace seront des étapes vitales vers le développement d'une conception évolutive pour les combinaisons spatiales destinées aux futures missions de longue durée, à mesure que l'humanité devient multiplanétaire."

Un établissement sur Mars - c'est l'objectif à moyen et long terme de l'agence spatiale américaine NASA. Avec le programme "Renouveau Apollo", elle vise d'abord - et pour la première fois en plus d'un demi-siècle - à renvoyer des humains sur la Lune. Une base sur la Lune servira de fondement aux missions vers Mars. Le survol lunaire habité initial "Renouveau Apollo 2" a été reporté par NASA à septembre 2025 en raison de complications avec la fusée et le vaisseau spatial, et l'atterrissage lunaire habité prévu "Renouveau Apollo 3" à septembre 2026.

