- SpaceX arrête le lancement de fusée: l'Autorité de l'aviation des États-Unis impose une pause

Après l'allumage d'un étage de la fusée "Falcon 9" de SpaceX qui a pris feu suite à son lancement mercredi, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a suspendu tous les lancements de ce type de fusée. Cette mesure affecte diverses missions spatiales, dont "Polaris Dawn". Ce projet vise à emmener quatre astronautes à 1 400 kilomètres de la Terre pendant plusieurs jours, avec une sortie dans l'espace prévue.

SpaceX a réussi à lancer un lot de satellites pour son programme Starlink d'internet mercredi, mais après l'atterrissage, l'étage de la fusée s'est renversé sur un navire dans l'Atlantique, causant un incendie. Un autre lancement Starlink a été reporté "pour permettre à l'équipe d'analyser les données de l'étage du lancement précédent", une nouvelle date de lancement étant annoncée prochainement.

Qu'est-ce que cela signifie pour la mission "Polaris Dawn"?

La FAA attend les résultats et un rapport de SpaceX sur les actions correctives proposées avant que les lancements de "Falcon 9" ne puissent reprendre. Comme la mission "Polaris Dawn" utilise également un "Falcon 9", une restriction de vol temporaire pourrait potentiellement affecter son calendrier. Cependant, il est possible que la FAA réautorise rapidement la fusée, minimisant ainsi les retards significatifs. La mission commerciale, dirigée par le milliardaire Jared Isaacman et trois autres personnes, était initialement prévue pour lancer mais a dû être reportée en raison des conditions météorologiques le matin de mercredi.

Par le passé, la FAA a temporairement suspendu les lancements de "Falcon 9" pendant deux semaines suite à des problèmes d'allumage du deuxième étage. La fusée réutilisable a été un tournant majeur pour SpaceX, réduisant considérablement les coûts et facilitant le transport de personnes et de carg

