Soyez prudent en interférant avec cette "slingue".

Dans l'organisation de sports de combat PFL, le fighter allemand Alexander Luster, surnommé "Schlingel", vise à décrocher le titre européen dans sa catégorie de poids. Le jeune homme de 27 ans a un palmarès réussi et un surnom unique qui reflète sa personnalité détendue.

Les surnoms dans le monde de la MMA ont souvent pour but de mettre en avant la puissance, l'intimidation ou même l'arrogance. Le fighter allemand Alexander Luster prend un chemin différent, en utilisant le surnom "Schlingel", qui se traduit par un personnage espiègle ou joueur, un sobriquet qui convient à son tempérament décontracté.

Lors d'une interview avec ntv.de, Luster a expliqué son choix de surnom en déclarant : "Avec tous les pit-bulls, lions et autres animaux féroces, et des noms comme Briseur d'os, cela ne me conviendrait pas. Je suis un gars détendu. Les gens qui me voient ne penseraient pas que je combats. Je veux que le combat soit amusant, et être dur et dangereux ne me conviendrait pas. Ma famille me décrirait comme un Schlingel. Mais quand je monte dans la cage, je suis très agressif, concentré sur l'infliger des dommages et discipliné. J'essaie de m'en tenir à mon plan de jeu."

Bien que Schlingel puisse susciter un sourire plutôt que la peur, Luster a un excellent palmarès, avec huit victoires en neuf combats professionnels. Son objectif maintenant est de décrocher le titre européen dans la division des poids coqs et de remporter un prix de €100 000 à la PFL Europe. La PFL présente le tournoi comme un championnat européen, et Luster s'est établi comme un compétiteur redoutable à la fois dans et en dehors du ring. Après sa victoire en juin, il a célébré en posant pour une photo avec une bière à la main, une tradition que Luster adopte. "J'aime bien une bière, bien que je réduise ma consommation pendant l'entraînement. Mais après les combats, j'ai généralement une bière assez rapidement." Le geste a été bien accueilli à la fois par la PFL et la presse.

Luster a encore deux combats à gagner avant de pouvoir se qualifier comme champion PFL Europe. Bien que l'argent ne soit pas son principal moteur, il veut représenter son équipe au Combat Club à Bonn et honorer ses entraîneurs, en particulier l'entraîneur principal Marcel Pino. "C'est la prochaine étape de ma carrière", a déclaré Luster. "€100 000 n'est pas une garantie pour les prochaines années. Je l'investirais probablement d'une manière ou d'une autre."

En demi-finale à Glasgow le 28 septembre, Luster affrontera l'opposant espagnol Julien Lopez sur DAZN. Luster a analysé les forces et les faiblesses de Lopez en déclarant : "Il est définitivement un adversaire physiquement fort, mais il a montré certaines vulnérabilités dans son dernier combat que je veux exploiter."

Chaque combat est une motivation en soi pour Luster. "Cela peut sembler étrange pour quelqu'un qui n'a jamais combattu, mais c'est presque méditatif. Je trouve la paix dans le chaos d'un combat en cage. Et gagner un combat est une sensation incroyable qui est difficile à décrire. Toute la pression s'envole, et le danger est parti. C'est comme rien d'autre, et j'ai été à la poursuite de cette sensation depuis mon premier combat amateur. J'aimerais que ces sensations continuent jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, le titre à la PFL serait à moi."

Le surnom unique de Luster, "Schlingel", est un témoignage de son amour pour les sports qui dépassent le combat, car il aime participer à divers sports récréatifs en dehors de sa carrière en MMA.

Quelle que soit son surnom ou sa personnalité détendue, l'engagement de Luster pour les sports est évident, car il s'entraîne rigoureusement pour décrocher le titre européen dans sa catégorie de poids et remporter le prix de €100 000.

