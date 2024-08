- Souvenir de l'incendie criminel commis au mémorial de l'Holocauste "Gle 17"

Un an après l'attaque par le feu à la "Boîte à Livres" du mémorial de la Shoah "Plateforme 17" à Berlin-Grunewald, un événement commémoratif est prévu pour ce lundi (12 août). De nombreux invités, dont le commissaire fédéral à la lutte contre l'antisémitisme, Felix Klein, sont attendus.

"[L'attaque par le feu] choque et déconcerte toujours le quartier et bien au-delà", a déclaré Konrad Kutt, l'un des initiateurs de la Boîte à Livres, auparavant. "Cet acte dénué de sens fait partie d'une banalisation croissante de l'histoire et d'une tentative d'imposer des vues personnelles par la violence."

Aveu en justice

Dans la nuit du 12 août 2023, la Boîte à Livres, logée dans une ancienne cabine téléphonique et remplie de publications sur l'époque du national-socialisme et d'une station audio, a été incendiée et détruite. Un homme de 63 ans a été identifié comme étant le responsable, qui a laissé une lettre d'aveu antisémite.

Le retraité a avoué l'attaque et d'autres crimes plus tard en justice. Parmi eux figuraient une tentative d'incendie criminel au mémorial des homosexuels persécutés sous le national-socialisme dans le Tiergarten et à une association de femmes lesbiennes à Neukölln. Dans les deux cas, les flammes causées par de l'huile de lampe se sont éteintes.

En février dernier, le tribunal régional de Berlin a rejeté une condamnation de l'homme, car il a été jugé non coupable. Il a été libéré après plusieurs mois dans un établissement psychiatrique sécurisé. Le parquet avait demandé son internement dans un hôpital psychiatrique, mais le tribunal n'a pas suivi.

Boîte à Livres brûlée au musée

Un jour après la décision de la cour, le 23 février, une nouvelle "Boîte à Livres" a été installée près du mémorial "Plateforme 17" à la gare de Grunewald. Le prédécesseur brûlé a été ajouté de manière permanente à la collection de la fondation Haus der Geschichte à Bonn.

À partir du 18 septembre, la boîte sera exposée dans l'exposition "Après Hitler. La confrontation allemande avec le national-socialisme" en tant que témoin de la violence antisémite.

Le mémorial "Plateforme 17" à la gare de Grunewald commémore les environ 10 000 femmes et hommes juifs qui ont été déportés de là pendant la dictature du NS avec des trains de Berlin aux camps d'extermination. Environ 30 000 autres ont été transportés de force depuis la gare de marchandises de Moabit, et environ 10 000 depuis la gare d'Anhalter.

L'attaque par le feu à la Boîte à Livres, un poignant rappel de l'époque du national-socialisme, était un exemple de la tendance dangerous

Lire aussi: