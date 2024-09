Southwest Airlines dévoile son calendrier et sa stratégie pour éliminer progressivement sa politique de sièges ouverts.

L'assignation de sièges n'est pas sur le point de disparaître dans l'année à venir. La compagnie aérienne a révélé jeudi que les passagers pourront réserver un siège à partir de la fin de 2025, et ces sièges commenceront à apparaître sur les vols dès 2026.

Southwest a annoncé en juillet son intention d'abandonner la stratégie de sièges ouverts qu'elle a connue pendant 53 ans. Elle a également annoncé l'introduction de sièges premium pour la première fois. Actuellement, tous les sièges de ses cabines sont de la même classe.

L'une des raisons pour lesquelles Southwest ne met pas en place son système de sièges désignés plus tôt est le temps nécessaire pour réaménager les sièges premium sur les avions. Cependant, l'assignation de sièges est presque universelle chez les autres compagnies aériennes et aurait pu être mise en place plus tôt. Southwest a reporté la date de lancement prévue lors d'une déclaration faite lors de sa présentation à l'investisseur jeudi dernier. Malheureusement, ils n'ont pas révélé quand les sièges premium avec un espace généreux entre les sièges seront disponibles.

Southwest fait face à la pression d'un groupe d'actionnaires activistes, Elliott Investment Management, qui plaide pour une nouvelle équipe de direction et d'autres ajustements pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Southwest soutient que les plans d'assignation de sièges étaient en cours de développement avant la pression d'Elliott et affirme que 80 % des clients de Southwest et 86 % des passagers qui choisissent d'autres compagnies aériennes préfèrent les sièges assignés.

De plus, elle a annoncé qu'elle allait établir des partenariats avec des compagnies aériennes étrangères, offrant ainsi à ses passagers la possibilité de réserver des vols à l'étranger. Southwest propose actuellement moins de vols internationaux que ses principaux concurrents, American, United et Delta Airlines. Le premier partenariat de Southwest sera avec Icelandair l'année prochaine, établissant une connexion à son hub de l'aéroport international Baltimore-Washington. La compagnie aérienne a également confirmé les déclarations précédentes selon lesquelles les passagers pourront toujours enregistrer jusqu'à deux bagages gratuitement.

Cette histoire est en évolution. Elle sera mise à jour.

La décision de Southwest d'introduire des sièges premium et des sièges assignés représente un virage important dans sa stratégie commerciale. Avec l'assignation de sièges devenue une norme dans l'industrie, Southwest pourrait attirer plus de voyageurs d'affaires en quête de confort et de commodité.

