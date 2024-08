Soutenir Trump devient maintenant une option pour les anciens critiques républicains de l'Iowa.

"Absolument pour Trump," a déclaré Ebersole. "Je suis satisfait de ce choix compte tenu de nos options disponibles. Je ne vois pas comment je pourrais voter différemment."

Ebersole était un partisan de Nikki Haley avant les caucus de l'Iowa. Trump a remporté 59% des voix dans le comté conservateur de Ringgold; Ebersole était l'un des 16 votes pour l'ancien gouverneur de Caroline du Sud.

Une fois que Trump a obtenu l'investiture républicaine, Ebersole a envisagé de voter pour un parti tiers. Cependant, son indépendance a ses limites. Sa famille et sa ferme passent avant tout, alors elle est revenue au soutien de Trump.

"Nous devons prioriser les intérêts américains," a-t-elle déclaré lors d'une interview le long de la clôture de la ferme à bétail d'Ebersole. "Je pense que les politiques mises en place sous l'administration Harris-Biden nous ont nuis. Elles ont le plus négativement touché nos terres et les gens du Middle America."

Ebersole fait partie de notre projet Partout sur la carte, une initiative pour suivre la campagne de 2024 à travers les perspectives des électeurs dans les États clés qui appartiennent à des blocs électoraux significatifs ou résident dans des régions d'État cruciales.

L'Iowa a servi de terrain d'essai précoce en 2024, testant si la poigne de Trump sur le GOP s'était affaiblie en raison de sa défaite en 2020, de ses actions le 6 janvier 2021 ou des problèmes juridiques qu'il a rencontrés depuis son départ de la Maison Blanche. Trump a remporté les caucus avec 51%, marquant le début d'une marche vers l'investiture qui a démontré sa solide emprise sur le parti, mais a également révélé des vulnérabilités.

Une telle vulnérabilité concernait les femmes républicaines comme Ebersole - celles qui ont soutenu Haley ou d'autres candidats républicains en raison de leurs objections au ton agressif de Trump et aux moments où elles pensent qu'il s'est trop éloigné des idéaux conservateurs qui les ont attirées vers le parti républicain.

Cependant, l'Iowa n'est pas considéré comme un État clé lors de l'élection générale cette année. La décision d'Ebersole de soutenir Trump Despite ses réserves aide à expliquer pourquoi.

Dans les 12 élections présidentielles remontant à 1976, l'Iowa a divisé équitablement son soutien pour le candidat présidentiel. Cependant, les républicains ont récemment dominé. Trump a remporté l'Iowa en 2016 et 2020. Les deux sénateurs de l'Iowa sont républicains, ainsi que six des sept offices constitutionnels de l'État.

Les électeurs qui pensent que la vie était meilleure sous Trump craignent que les démocrates aient trop dévié à gauche

Ebersole a partagé une perspective populaire : le parti démocrate est de plus en plus libéral, côtier et favorable aux réglementations gouvernementales en matière de climat et de politiques foncières.

"Je comprends qu'il y a de la place pour l'amélioration," a déclaré Ebersole. "Mais si vous parlez à beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà en train de faire des pas. Il y a un mouvement de régénération significatif en Amérique en raison des choix individuels, pas des mandats gouvernementaux. Je pense que l'élément le plus crucial en politique est la liberté de choisir, pas être obligé de choisir."

Ebersole a loué les politiques commerciales de Trump pour son entreprise.

"Importer du bœuf était beaucoup plus difficile," a-t-elle déclaré. "Maintenant, la plupart de la viande sur les étagères des supermarchés américains n'est pas du bœuf américain, et cela me dérange." Elle voit la vice-présidente Kamala Harris comme plus libérale - et plus disposée à pousser les politiques gouvernementales progressistes - que le président Joe Biden.

"Elle est prête à nous imposer ses agendas, nous qui vivons des vies complètement différentes," a déclaré Ebersole, liant Harris aux politiques de la Californie. "Nos amis éleveurs de la Californie souffrent considérablement en raison des politiques gouvernementales, pas des conditions environnementales ou de quoi que ce soit d'autre."

Harris était procureur général de la Californie de 2011 à 2017 et a été active à Washington depuis qu'elle est devenue sénatrice puis vice-présidente.

La conversation en Iowa diffère de celle des États clés comme l'Arizona et la Pennsylvanie. Certains de nos partisans républicains non-Trump dans ces États ont déclaré qu'ils donneraient une chance à Harris de présenter son cas. Cependant, dans l'Iowa, notre groupe républicain était très critique envers la vice-présidente et plus à l'aise de revenir au GOP Despite les défis avec Trump et ses partisans les plus bruyants.

"La plupart des partisans de Trump sont simplement des gens tranquilles qui veulent vivre leur vie en paix," a déclaré Ebersole. "Nous sommes prêts à dire à ces gens de baisser un peu le ton."

Visiter l'Iowa à cette époque, où il est considéré comme un État solidement républicain, peut sembler irrelevant en termes de stratégie de chaque candidat pour remporter 270 grands électeurs. Cependant, nous voulions mieux comprendre pourquoi ceux qui étaient si critiques envers Trump au début du cycle électoral sont maintenant à l'aise pour le soutenir. Nous voulions obtenir des informations de première main sur la façon dont notre groupe de l'Iowa - le premier visité en août 2023 - voit la course maintenant que Harris a remplacé Biden en tant que candidate démocrate et a choisi un gouverneur du Midwest, Tim Walz du Minnesota, comme colistier.

"Il est encore en train de comprendre comment gérer ça," a déclaré Chris Mudd, un homme d'affaires de Cedar Falls qui soutient ardemment Trump, en parlant de Donald Trump. "Je pense qu'il passe trop de temps à critiquer et à se plaindre. ... Je pense qu'il va se remettre sur les rails."

Mudd possède Midwest Solar, et son entreprise prospère en partie grâce aux incitations à l'énergie propre de l'administration Biden. Cependant, Mudd serait ravi de sacrifier ce soutien pour les politiques de Trump en matière de réglementation et d'immigration.

"Si nous nous contentions de vendre des incitations gouvernementales, notre entreprise ne prospérerait pas selon Mudd, qui a déclaré lors d'une interview à son domicile. Mais ce n'est pas ce que nous vendons. Nous vendons la capacité d'aider les gens à économiser de l'argent.

Mudd considère également Trump comme plus expérimenté en matière de négociation à l'échelle mondiale.

"Je réfléchis aux situations au Moyen-Orient," a déclaré Mudd. "Qui préférerais-je pour négocier la paix : Kamala ou Donald Trump ? Pour moi, c'est simple."

Mudd pense que les médias sont trop indulgents envers Harris, et il partage les critiques de Trump et de ses alliés des médias MAGA selon lesquelles Harris répond rarement aux questions des journalistes. Il partage également un autre sentiment de Trump, arguant que Harris n'a aucune chance de gagner une élection équitable.

"Des scandales éclateraient," a déclaré Mudd lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait si Harris devenait l'occupante de la Maison Blanche. "Je ne crois pas qu'elle puisse gagner un combat loyal... Je suis sceptique. Très sceptique... Beaucoup de gens comme moi partagent le même sentiment : si Kamala Harris obtient 81 millions de voix, il y a quelque chose de louche."

Initiallement penché vers Biden pour un remake de 2020, mais maintenant pour Trump

Betsy Sarcone considère ce genre de conversations comme inutiles.

"Je ne souscris pas à la théorie du vol des élections," a déclaré Sarcone, une mère de trois enfants vivant dans la banlieue de Des Moines. "Si elle gagne, elle gagne. Je ne monterai pas sur ce wagon."

Cependant, la préférence de vote de Sarcone pour Trump représente un changement important par rapport à notre dernière conversation il y a presque un an.

"Il est temps pour le Parti républicain de chercher une nouvelle direction," a-t-elle déclaré à l'époque. "Si l'élection de 2024 se termine par un remake de 2020, je voterais pour Biden."

Mais Sarcone a mentionné que les prix des denrées alimentaires étaient toujours élevés et que son entreprise immobilière était au ralenti.

"Je me résignerais à voter pour Donald Trump," a déclaré Sarcone. "Je ne peux pas voter pour le statu quo et j'étais beaucoup mieux pendant la présidence de Donald Trump comparé à aujourd'hui."

Sarcone a une opinion défavorable de Harris.

"Elle est déjà en fonction," a-t-elle déclaré. "Elle aurait pu s'attaquer à l'économie, au problème de la frontière."

Comme d'autres dans notre groupe de l'Iowa, Sarcone place Harris à gauche de Biden.

"Je dirais extrêmement à gauche," a-t-elle déclaré. "Je dirais radicale."

Sarcone pense que Trump est déséquilibré par le passage à Harris.

"Je crois qu'il gère mal la situation," a-t-elle déclaré. "J'aimerais qu'il se concentre sur les problèmes et qu'il arrête ces conversations secondaires inutiles."

L'avocat de Sioux City, Priscilla Forsyth, perçoit également Trump comme étant en difficulté face à Harris.

"Elle le manipule," a déclaré Forsyth. "Je ne pense pas qu'il sache quoi faire."

Lors de notre rencontre avec Forsyth en août dernier, elle était impressionnée par un autre candidat du GOP, Vivek Ramaswamy. Cependant, elle le décrirait bientôt comme superficiel et enfantin, et changerait son allégeance pour Nikki Haley.

Maintenant, elle voit Harris comme "extremement radicale" et n'a aucune hésitation à voter pour Trump.

"Je vois Kamala et Walz comme étant si à gauche que ça me dérange," a déclaré Forsyth lors d'une interview.

"Je suis à l'aise avec Trump. Nous avons survécu à quatre ans de Trump. Nous sommes familiarisés avec ce que Trump est. Nous savons à quoi nous attendre. Nous avons tous réussi."

"Je ne vote pas pour lui comme mon

