Sous les débris toujours présents, des individus restent piégés à 8h03, selon Selensky.

Barrage russe sur Poltava parmi les attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Selon le président Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir, des personnes sont toujours ensevelies sous les décombres.

07:39 Grossi annonce un désastre imminent à la centrale de ZaporijjiaLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, discutent de la situation des installations nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi prévoit de se rendre à la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe, dans le sud-est de l'Ukraine, mercredi. Selon Reuters, Grossi déclare lors de la réunion avec Zelenskyy que la situation y est "très fragile" et que le risque de catastrophe persists. La centrale est tombée sous le contrôle russe peu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022 et est actuellement inactive. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder la centrale, que Moscou et Kyiv ont toutes deux niées.

07:18 Le gouverneur : Au moins deux morts dans l'attaque de LvivAu moins deux personnes ont été tuées et 19 blessées par des frappes aériennes russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, a déclaré le gouverneur de la région, Maxym Kozytskyy, sur Telegram.

06:53 L'Ukraine demande plus d'aide pour la reconstruction agricole et le déminageL'Ukraine demande un soutien supplémentaire pour reconstruire son secteur agricole et déminer les champs de mines. C'est ce que rapporte le "Rheinische Post" de Düsseldorf en citant une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union, qu'il a obtenue. Il s'agit d'un programme de financement pour les zones agricoles proches du front. "Le gouvernement fédéral a été invité à examiner une contribution possible", indique le document. Par exemple, une prime de sécurité devrait être versée au personnel. L'Ukraine a également demandé si un programme financé par le ministère de l'Agriculture pour fournir des générateurs peut être prolongé. "De plus, l'Ukraine a demandé une aide pour le déminage dans les zones proches de la ligne de front." Selon le gouvernement fédéral, le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement est déjà actif dans un projet de détection et de déminage.

06:17 Incendie après l'attaque des drones Shahed à LvivUn incendie s'est déclaré près de la gare ferroviaire principale de Lviv suite à des frappes aériennes russes sur la ville du nord-ouest de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région, Maxym Kozytskyy, sur Telegram. Deux bâtiments scolaires ont également été endommagés, avec de nombreuses fenêtres brisées et du verre éparpillé dans les rues. Selon Kozytskyy, plusieurs drones Shahed ont été utilisés lors de la frappe aérienne russe. Les services de défense aérienne et de secours sont sur les lieux. Les écoles touchées restent fermées, a déclaré le maire de Lviv, Andriy Sadovyy, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Lviv se trouve dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, loin du front à l'est, mais a été cible d'attaques à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

05:29 Deuxième série de frappes aériennes sur Kyiv

La capitale ukrainienne, Kyiv, est cible d'une deuxième vague de frappes aériennes russes. La défense aérienne est mobilisée. Les témoins rapportent de nombreuses explosions aux abords de Kyiv, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée signale une attaque de drone sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, près de la frontière polonaise. Tout le pays est en alerte aérienne, indique l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. La Pologne active ses propres et avions alliés pour la troisième fois en huit jours pour protéger l'espace aérien en réponse aux frappes aériennes et aux activités à longue portée russes, indique le Commandement opérationnel des forces armées polonaises.

04:35 Biden s'engage à fournir de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Ukraine

À la suite de l'attaque dévastatrice des Russes sur la ville ukrainienne de Poltava, le président Biden promet de fournir à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne. "Je condamne cette attaque odieuse dans les termes les plus forts", déclare Biden. Washington continuera à soutenir militairement Kyiv, "y compris la fourniture de systèmes de défense aérienne et de capacités que le pays nécessite pour protéger ses frontières". Selenskyj a renouvelé son appel aux partenaires occidentaux après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts, pour fournir rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et autoriser l'utilisation des armes à longue portée fournies précédemment pour des attaques sur le territoire russe.

02:52 Nouvelle attaque de drone sur Kyiv

La Russie lance une nouvelle attaque de drone sur Kyiv. Les unités de défense aérienne ukrainiennes sont engagées pour repousser les attaques sur les outskirts de la capitale, indique l'armée ukrainienne sur Telegram. Il n'y a pas encore d'informations sur le nombre de drones utilisés ou les dommages éventuels. L'attaque nocturne fait partie d'une série de frappes aériennes russes sur Kyiv qui se sont intensifiées récemment.

01:32 Selenskyj se fixe pour objectif de conserver indéfiniment le Kursk

L'Ukraine vise à maintenir les territoires occupés dans l'oblast russe de Kursk en permanence jusqu'à ce que le dirigeant russe Poutine revienne à la table des négociations, déclare le président Selenskyj dans une interview avec le diffuseur américain NBC News. L'occupation des territoires est un élément crucial du "plan de victoire", ajoute-t-il. Cependant, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe en général, déclare Selenskyj, sans préciser si la conquête de plus de territoire russe est prévue. L'opération de Kursk était un secret bien gardé, même le président Biden n'en était pas informé.

18:16 Après l'attaque de missiles sur Poltava : Zelensky encourage l'utilisation d'armes à longue portée

En réponse à l'attaque mortelle de missiles russes sur Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à autoriser l'utilisation d'armes à longue portée contre la Russie. "Si nous parvenons à éliminer les sites de lancement des agresseurs d'où ils tirent, et à mettre fin aux aérodromes militaires russes et à leurs chaînes d'approvisionnement", déclare Zelensky dans sa mise à jour vidéo quotidienne. Selon son compte, les pertes à Poltava s'élèvent désormais à 51 morts et 271 blessés. Plusieurs autres personnes sont présumées être coincées sous les décombres.

21:06 Zelensky limoge un autre haut conseiller

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé Rostyslav Shurma, premier député chef de l'office présidentiel, comme l'indique un décret présidentiel publié sur le site officiel. Par ailleurs, la présidente du Parlement a annoncé la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme vice-Première ministre et ministre de l'intégration européenne d'Ukraine. Plusieurs autres ministres avaient précédemment présenté leur démission. Le président Volodymyr Zelensky justifie ces changements en affirmant qu'ils sont essentiels pour renforcer le gouvernement. "L'automne sera crucial. Nos institutions d'État doivent être réorganisées afin que l'Ukraine puisse obtenir tous les résultats dont elle a besoin."

20:42 Correspondant de ntv à Poltava : "Les habitants décrivent un moment extrêmement effrayant"

L'Ukraine signale l'une des plus lourdes attaques aériennes depuis le début de la guerre. Des dizaines de personnes ont trouvé la mort et des centaines ont été blessées. La correspondante de ntv Kavita Sharma est sur les lieux et décrit une "atmosphère plutôt tendue" et relate les expériences des habitants pendant l'attaque de missiles.

20:25 L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tué des soldats prisonniers

Le Bureau du procureur général d'Ukraine allègue que des soldats russes ont assassiné d'autres soldats prisonniers. Des enquêtes ont été ouvertes sur les meurtres de trois Ukrainiens dans la région de Torez, dans l'est de l'Ukraine, a rapporté le bureau sur son canal Telegram. Selon les informations recueillies, les trois Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les envahisseurs les ont contraints à s'allonger face contre terre et les ont abattus instantanément dans le dos", a déclaré le bureau en se basant sur des vidéos circulant en ligne.

Les tensions dans le domaine cyber ont également augmenté, avec des rapports faisant état d'une guerre cyber potentiellement menaçante pour l'infrastructure critique de l'Ukraine. En réponse, le gouvernement ukrainien a renforcé ses défenses cyber et a appelé ses alliés internationaux à renforcer leur soutien sur ce champ de bataille numérique.

De plus, des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité d'attaques cyber contre des installations nucléaires, telles que la centrale nucléaire de Zaporijjia, actuellement sous le contrôle de la Russie. On craint qu'une attaque cyber ne puisse aggraver la fragilité actuelle de la centrale, entraînant une situation catastrophique.

