Sous l'application de sa tête de sa glace, Niemeier dépasse

Il y a deux ans, Jule Niemeier a attiré l'attention en atteignant les quarts de finale de Wimbledon. Après une période difficile dans sa carrière, elle est de retour en force, se classant parmi les 32 meilleures au US Open. La joueuse de Dortmund a transformé son jeu, ce qui pourrait annoncer une nouvelle ascension fulgurante.

Transpirant abondamment avec des packs de glace sur la tête, Niemeier a sauté de joie après avoir remporté le match grâce à ses aces sous le soleil de midi à New York. Pour la première fois en deux ans, elle s'est qualifiée pour le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Elle a battu Moyuka Uchijima 6-4, 6-0 à l'US Open.

Niemeier a dominé le jeu dès le début, malgré des températures dépassant les 34 degrés Celsius, et a facilement battu la joueuse japonaise qui avait auparavant battu Tamara Korpatsch. Elle affrontera maintenant soit Zheng Qinwen, la championne olympique de Chine, soit Erika Andrejewa de Russie. Malheureusement, son amie et compatriote Eva Lys a été éliminée, perdant un match serré contre Marie Bouzkova de République tchèque par des scores de 2-6, 6-1, 5-7.

Malgré ses précédentes performances en quarts de finale de Wimbledon et en seizième de finale de l'US Open, Niemeier est tombée à une classement mondial de 175. Cette saison, however, elle est de retour en forme, maintenant classée 101e. Selon l'ancienne entraîneure nationale de l'équipe féminine Barbara Rittner sur Sportdeutschland.TV, son progrès est impressionnant.

Niemeier sur sa transformation : "Une joueuse différente, une personne différente"

"Je suis une joueuse différente, une personne différente", déclare Niemeier en regardant en arrière depuis son percée il y a deux ans. "J'ai grandi en tant que joueuse et en tant qu'individu". Sa compréhension du jeu a complètement changé grâce aux conseils de Michael Geserer, son entraîneur depuis la fin de l'année dernière. "Jule est une joueuse incroyablement talentueuse avec un potentiel immense", admire Lys.

Niemeier a dicté le rythme du jeu, la plupart des points étant décidés par ses coups gagnants ou ses erreurs. Elle a semblé traiter une ampoule sur son pied gauche sur le côté du terrain à 4-3, ce qui a apparemment amené Uchijima à sous-estimer son adversaire, offrant à Niemeier des occasions de prendre le contrôle. Pendant les pauses pour lutter contre le soleil brûlant, les deux joueuses ont utilisé des tuyaux et des serviettes pour se rafraîchir.

Avec une simple erreur de revers d'Uchijima, Niemeier a remporté le match sur son service, et après 61 minutes, elle a remporté le premier set. La résistance de la joueuse japonaise était presque brisée. Après une longue pause au changement de côté, Niemeier a facilement remporté les jeux suivants, remportant six matches consécutifs avec son deuxième point de match, ce qui lui a permis de se qualifier pour le troisième tour et de gagner un bonus de 215 000 dollars après 96 minutes.

La victoire de Niemeier à l'US Open marque son retour au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem après une absence de deux ans. En affichant ses compétences améliorées sur le terrain, elle continue d'impressionner dans le monde du sport.

Embrassant son succès nouvellement acquis, Niemeier remercie son entraîneur, Michael Geserer, pour l'avoir aidée à évoluer en une joueuse plus mature et plus compétente sur et en dehors du terrain.

