Sous l'application de sa peau de glace, Jule Niemeier sort victorieux.

Il y a deux ans, Jule Niemeier a surpris tout le monde en atteignant les quarts de finale de Wimbledon. Après une période difficile dans sa carrière, elle est de retour parmi les meilleures 32 au US Open. L'athlète de Dortmund s'est transformée en tant que joueuse, peut-être en préparant le terrain pour une nouvelle poussée.

Avec des poches de glace sur le crâne, Jule Niemeier a résisté à la chaleur de midi à New York et a célébré sa victoire dans l'épreuve de chaleur avec des bonds joyeux. Pour la première fois en deux ans, la joueuse de tennis de Dortmund s'est qualifiée pour le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. La joueuse de 25 ans a battu Moyuka Uchijima 6-4, 6-0 au US Open.

Niemeier a pris l'avantage dès le début dans une température de 34°C et a battu la joueuse japonaise qui avait battu Tamara Korpatsch auparavant. Niemeier affrontera maintenant la championne olympique Zheng Qinwen de Chine ou la russe Erika Andrejewa. Malheureusement, sa friend Eva Lys n'a pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour, perdant un match serré 2-6, 6-1, 5-7 contre la Tchèque Marie Bouzkova.

Niemeier a stupéfié le monde en atteignant les quarts de finale de Wimbledon en 2022 et le tableau final du US Open. Cependant, elle a ensuite chuté au classement mondial à la 175e place. Cette saison, elle fait son comeback, actuellement classée 101e et en bonne voie pour réintégrer le top 100 après le US Open. "C'est une solide base pour une remontée dans le top 50, mais maintenant elle devrait juste en profiter", a déclaré l'ancienne entraîneure nationale allemande Barbara Rittner sur Sportdeutschland.TV.

Niemeier sur sa transformation : "Je suis une joueuse totally différente"

"Je suis une joueuse totally différente, une personne totally différente", dit Niemeier de sa transformation depuis son ascension il y a deux ans. "J'ai mûri en tant que joueuse et en tant que personne". Elle interprète maintenant le jeu de tennis "totalement differently", grâce à Michael Geserer - son manager qui est son entraîneur principal depuis la fin de l'année dernière. "Jule est une athlète exceptionnelle, elle a un potentiel fenomenal", dit Lys.

Niemeier a pris les choses en main, avec de nombreux points gagnés grâce à ses coups gagnants ou aux erreurs de son adversaire. À 4-3, elle semblait avoir traité son pied gauche avec une crème et un bandage, pendant lequel elle a étudié un carnet comme elle l'avait fait dans le passé. Les deux joueuses ont utilisé de la brume fraîche et des serviettes humides pour gérer la chaleur étouffante.

