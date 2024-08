- Sous Desperados: Kubicki, Kemmerich et la campagne contre Berlin

L'homme qui sert de Vice-président du Bundestag allemand pour le FDP est nonchalamment appuyé contre une rampe. Son visage hâlé par le soleil contraste avec la veste blanche de l'Olympique. En arrière-plan, on peut voir de l'eau étincelante et des voiliers. L'homme dit dans la caméra du téléphone : "Je m'appelle Wolfgang Kubicki et je soutiens Thomas Kemmerich dans les élections régionales en Thuringe le 1er septembre."

C'est ainsi que commence la courte vidéo qui est actuellement diffusée comme publicité sur les réseaux sociaux. Un politique fédéral du FDP fait campagne pour un candidat régional du FDP. Tout semble normal, n'est-ce pas ?

Pas vraiment.

FDP prend une décision sans précédent

Presque quatre ans se sont écoulés depuis que la direction fédérale du FDP a pris une décision sans précédent. La phrase centrale disait : "L'association fédérale ne soutiendra pas une candidature principale de Thomas Kemmerich dans la prochaine élection du Parlement régional de Thuringe."

La raison de cela était une chaîne d'événements plutôt folle que le président fédéral Christian Lindner aimerait probablement oublier. En février 2020, Kemmerich a accepté son élection en tant que ministre-président avec l'aide de l'AfD sans hésiter, avant de devoir démissionner peu après.

Ce qui a suivi était encore plus étonnant. Comme si rien ne s'était passé, Kemmerich a simplement continué en tant que chef de la partie d'État et du groupe parlementaire, causant de nouveaux scandales. Il a manifesté avec les "Querdenkers" et les extrémistes de droite contre les mesures contre le corona et a reporté toute la responsabilité de son échec gouvernemental sur les autres. "Ce n'est pas l'acceptation de l'élection qui était une erreur", a-t-il tweeté, "mais la gestion de la situation par les autres partis démocratiques."

Lindner s'est distancié de Kemmerich

À ce stade, Lindner en avait assez. "La présidence du FDP se distancie des déclarations actuelles de Thomas Kemmerich", pouvait-on lire dans le communiqué de presse en octobre 2020. Il n'y aurait "aucun soutien financier, logistique ou organisationnel" pour lui en tant que candidat principal de l'association fédérale.

Kubicki était déjà à l'époque ce qu'il est toujours aujourd'hui : le premier adjoint de Lindner. Mais il ne s'est pas exprimé publiquement sur la décision. Au lieu de cela, la membre du conseil Marie-Agnes Strack-Zimmermann a parlé. Kemmerich avait "prendu un mauvais tournant et n'avait pas fait demi-tour", a-t-elle tweeté. "Il est temps pour vous de prendre la sortie maintenant. Au revoir."

Mais elle, comme tout le monde, s'est trompée. Kemmerich a perdu ses postes dans le conseil fédéral du FDP et en tant que chef de l'association libérale du milieu. "Au revoir" il ne l'a pas dit du tout. Presque un an plus tard, le FDP de Thuringe l'a réélu en tant que président.

Quoi qu'il soit arrivé à Kemmerich par la suite, que ce soit un tribunal qui ait annulé son mandat de conseil municipal à Erfurt ou que le FDP ait perdu son statut de faction au parlement d'État : le petit parti d'État est resté fidèle à son président - et l'a nommé candidat principal. Il n'y avait pas d'autres candidats.

Le parti fédéral a alors coupé tous les transferts comme annoncé. "Pas un centime" ne serait donné pour la campagne électorale en Thuringe, a-t-on dit de Berlin. Mais Kemmerich s'en fichait. Il avait déjà commencé à collecter des dons, auprès d'entrepreneurs, d'amis et d'autres personnes qui l'aimaient encore, l'ancien ministre-président intérimaire.

Sur le plan financier, dit Kemmerich, ça se passe bien. Le parti d'État a maintenant collecté 550 000 euros - 300 000 euros de plus qu'il y a cinq ans. Cela a presque compensé la subvention du parti fédéral, qui était d'environ 350 000 euros à l'époque. "Ça arrive goutte à goutte", dit-il.

Le candidat principal se stylise en renégat

En conséquence, le FDP est très visible dans la campagne. Surtout en ville, des affiches avec le visage du candidat principal sont accrochées, où il essaie de transformer sa défaite en 2020 en son contraire. "Démissionné pour prendre de l'élan", peut-on lire sur une affiche, sur laquelle les bottes de cow-boy noires peuvent également être vues à nouveau. Son pied préféré était déjà au centre de la campagne en 2019.

Presque avec plaisir, Kemmerich se stylise en renégat, un desperado politique. Une publicité pour le cinéma, tenue en noir et blanc sombre, montre d'abord seulement les contours du candidat. Une voix murmure sur la musique western sombre : "L'homme le plus controversé de Berlin est un Thuringien. On dit qu'il est un droitier et a vendu son âme. Ils veulent s'en débarrasser par tous les moyens. Mais ça n'arrivera pas !" À la fin, la musique monte triomphalement tandis que Kemmerich regarde la caméra et dit : "Celui qui aime la Thuringe, vote pour moi."

Kemmerich appelle à sortir de la coalition du feu de signalisation

"Berlin" est bien sûr utilisé ici comme synonyme de la coalition dans laquelle le FDP est impliqué. Plus la date de l'élection approche, plus Kemmerich fait campagne ouvertement contre son propre gouvernement fédéral. Sur la page de campagne électorale des Libéraux de Thuringe, on peut lire en lettres capitales : "Chaque vote pour Kemmerich est un vote contre le feu de signalisation."

Le candidat principal dit à stern : "Je pense qu'il n'est plus judicieux de continuer le feu de signalisation." Le SPD ne veut pas aborder les excès des prestations sociales, et les Verts s'accrochent à la sécurité d'enfant inutile, tandis que l'économie s'effondre. Par conséquent : "Le moment est venu où le FDP doit faire ce qui est juste pour l'Allemagne et sortir de cette coalition."

Bien sûr, Kemmerich sait que Lindner se moque de ce qu'il dit. Au contraire, le parti fédéral pourrait compter sur le fait que le problème de Thuringe se résoudra de lui-même lors des élections. Dans les sondages, le parti régional est à 2 pour cent. Seuls quelques-uns croient encore que Kemmerich peut répéter l'exploit de 2019, lorsque le FDP est entré au Parlement régional avec 5,0066 pour cent.

Kemmerich préfère citer d'autres sondages. Ils disent que 80 pour cent des électeurs potentiels le connaissent et que 18 pour cent sont satisfaits de sa personne. "Je suis fermement convaincu que nous retournerons au Parlement régional", dit-il.

Et ensuite ? Courrait-il à nouveau, en cas de succès, comme Ministre-Président ? "Je me réserve le droit de briguer tout poste qui se présente", répond Kemmerich à cette question. Et oui, il accepterait à nouveau le vote, que l'AfD vote pour lui ou non. Car : "Cela ne serait pas une coopération clairement exclue pour moi."

Kubicki trouverait-il toujours Kemmerich aussi génial à ce moment-là ? En tout cas, cela ne serait pas exclu. Après tout, il a décrit l'élection de son ami en tant que Ministre-Président en 2020 comme un "grand succès" dans une première réaction.

