- Soupçonné de sabotage dans la caserne de l'armée de l'air de Cologne-Mania

Les enquêteurs examinent des anomalies dans une station de pompage sur la base aérienne de Cologne-Wahn suite à des soupçons de crime contre les Forces armées allemandes**. Un porte-parole du ministère de la Défense a confirmé mercredi que les baraquements avaient été fermés pour des investigations "en raison de soupçons d'intrusion illégale tentée ou réussie". Il a déclaré : "Il existe également un soupçon de sabotage."

En plus de la police et de la police militaire, le Service de sécurité militaire (MAD) et la Protection de l'État étaient également impliqués dans les enquêtes. Le ministère a renvoyé aux autorités d'enquête pour plus de détails.

Des échantillons d'eau sont examinés

Suite à des indices de perturbation, un trou dans une clôture a été découvert, et une personne suspecte a été remarquée, selon des informations de l'Agence allemande de presse. Ce soupçon initial non confirmé a fait naître l'idée que l'approvisionnement en eau avait été saboté. Des échantillons d'eau ont également été prélevés pour examen. Il est resté non confirmé si des soldats avaient ressenti de la nausée.

"Hier soir, il y a eu un incident dans les baraquements derrière nous. Cet incident a entraîné la fermeture des baraquements depuis", a déclaré le colonel Ulrich Fonrobert, porte-parole de la Bundeswehr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La Bundeswehr prend cet incident très au sérieux.

La base aérienne est fermée pendant des heures

Le Commandement territorial de la Bundeswehr (TFK) déclare : "Nous souhaitons un prompt et complet rétablissement à tout membre de la Bundeswehr qui pourrait avoir été affecté par cet incident." En raison des enquêtes en cours, aucun autre détail ne peut être fourni pour le moment.

Les baraquements ne pouvaient être ni entrés ni sortis pendant des heures mais étaient prévus pour rouvrir mercredi, selon les déclarations de la Bundeswehr. Plusieurs unités sont stationnées dans les baraquements, notamment l'escadron de transport aérien de l'armée de l'air, responsable des déplacements des membres du cabinet et des officiels gouvernementaux de haut rang.

Le contexte possible de l'incident était initialement inconnu du public. Le ministère de la Défense n'a pas fourni de détails sur un lien politique. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la situation de sécurité globale a été réévaluée. Les experts en sécurité ont régulièrement mis en garde contre le fait que les infrastructures militaires pourraient également être des cibles d'espionnage ou de tentatives de sabotage.

Le Service de sécurité militaire (MAD) est activement impliqué dans les enquêtes, car il y a un soupçon d'intrusion illégale tentée ou réussie dans la station de pompage. Les échantillons d'eau examinés pourraient fournir des preuves cruciales pour déterminer si un sabotage a eu lieu.

