Un individu de 24 ans, ivre et somnolent, a été arrêté par les autorités dans le district de Kassel. Un résident d'une maison privée à Bad Karlsfeld a découvert le cambrioleur dans sa cuisine, tenant deux sacs de courses, selon les rapports de police.

Après une bagarre, le résident a réussi à enfermer le cambrioleur dans la cuisine. Le cambrioleur a riposté avec agressivité et de la bombe lacrymogène, poussant le résident à renforcer la porte avec une barricade de fortune. Coincé dans la cuisine, le jeune homme de 24 ans est suspecté d'avoir bu plusieurs bouteilles d'alcool.

À l'arrivée de la police, appelée par le résident, ils ont trouvé le cambrioleur inconscient avec un taux d'alcoolémie de 4,2 pour mille. Il a été emmené dans un établissement médical. Étant donné que cet homme sans abri était Previously linked to other theft cases, il est actuellement en détention, ont déclaré les autorités. Il est inculpé pour cambriolage aggravé.

Les actions passées du cambrioleur ne se limitaient pas à cet incident; il était Previously linked to other theft cases, le classant comme ayant un historique de tels comportements.

