- Soupçonné de contrebande de marijuana: 25 ans de prison

Sur la route postale, un homme est suspecté de faire entrer en contrebande de la drogue d'Espagne en Allemagne et de la revendre. Le jeune homme de 25 ans est considéré comme le chef d'un groupe qui a fait entrer au moins 300 kilogrammes de marijuana.

Le 31 juillet, les enquêteurs douaniers de Munich et de Hambourg ont arrêté l'Allemand lors de perquisitions dans quatre appartements à Hambourg et une entreprise à Wedel (Schleswig-Holstein), a annoncé le bureau principal des douanes de Munich. Récemment, plus de 80 kilogrammes de marijuana ont été interceptés à Hambourg, pour lesquels le jeune homme de 25 ans est suspect. Le principal suspect n'est pas censé avoir reçu personnellement les colis de drogue, mais les avoir envoyés à des prête-noms présumés.

During the raids, investigators seized cell phones, a starter pistol, and 30,000 euros in cash.

Les mesures sont basées sur des enquêtes menées par le bureau d'enquête douanière de Munich et le parquet de l'État de Memmingen contre deux personnes condamnées en janvier 2024 et résidant à Cologne.

L'homme faisant l'objet de l'enquête est lié aux activités de contrebande, car la drogue était destinée à la revente au sein de l'Union européenne, plus spécifiquement en Allemagne. Malgré son rôle de chef, les agences de l'Union européenne chargées de l'application de la loi continuent de surveiller et de traiter de tels incidents de trafic de drogue.

