- Soupçonné d'avoir bombardé: casernes et 10.000 personnes sans eau potable

Les autorités sanitaires alertent après la découverte d'une clôture coupée à une tour d'eau potable à Mechernich, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, recommandant de ne pas utiliser l'eau. Environ 10 000 personnes, y compris la base militaire de Mechernich, sont touchées, selon un communiqué sur le site web de la ville dans le district d'Euskirchen. Les investigations sur une éventuelle contamination de l'eau sont toujours en cours tôt vendredi matin.

Précédemment, la ville avait annoncé tard jeudi soir que les tests seraient terminés dans quelques heures. L'eau potable pourrait être dangereusement contaminée. Cet avertissement est également émis à la lumière d'incidents récents à la base militaire de Cologne.

À Cologne, la base aérienne de Cologne-Wahn a été fermée mercredi - il y avait des soupçons que l'approvisionnement en eau pourrait avoir été saboté. Un trou a été trouvé dans une clôture menant aux installations de la base, et l'armée a signalé des "valeurs d'eau anormales" et a lancé d'autres investigations.

Mechernich et les environs sans eau potable

À Mechernich, il a été découvert jeudi après-midi qu'une clôture à la tour d'eau potable avait été coupée. "En raison d'un accès non autorisé au système d'eau potable de la ville de Mechernich, il pourrait y avoir une contamination dangereuse pour la santé de l'eau potable", a-t-on déclaré. Jusqu'à nouvel ordre, l'eau du robinet ne doit pas être utilisée pour boire, se doucher ou préparer de la nourriture. Selon la ville, les localités de Strempt, Roggendorf, Breitenbenden, Weißenbrunnen et Denrath reçoivent également de l'eau de cette citerne.

Suite à la découverte d'une clôture coupée à la tour d'eau potable de Mechernich, des investigations sont en cours pour déterminer si d'autres sources, telles que les zones d'alimentation en eau de Strempt, Roggendorf, Breitenbenden, Weißenbrunnen et Denrath, ont également été compromises, y compris la base militaire voisine de Mechernich. D'autres zones et installations, telles que la base militaire de Cologne et la base aérienne de Cologne-Wahn, ont connu des cas similaires de sabotage et de contamination suspects, nécessitant des investigations approfondies.

